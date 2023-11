Sekolah Inovatif di Texas: Mendukung Pendidikan bagi Siswi Hamil dan Ibu Muda

YAVEZI Alvarado, 17, sejak pagi sudah bangun menyiapkan ranselnya untuk ke sekolah. Tapi tidak hanya itu, ia juga harus menyiapkan botol untuk putrinya yang berusia satu tahun, Kamila, yang naik bus sekolah bersamanya. "Ketika saya bangun saya harus menyiapkan Pampersnya, tisu basahnya, susunya... Dan sebagian besar pakaian. Karena, maksud saya, dia menjadi kotor," kata remaja Brownsville, Texas, Amerika Serikat. Bus tersebut memiliki kursi pengaman untuk bayi, yang akan berangkat bersama ibu-ibu muda mereka ke Sekolah Menengah Lincoln Park di lingkungan Hispanik berpenghasilan rendah, hanya beberapa mil dari perbatasan dengan Meksiko. Baca juga: Ratusan Orang Memprotes KTT APEC di San Francisco Sekolah ini menerima anak perempuan dan perempuan berusia 14-22 tahun yang sedang hamil atau baru saja melahirkan. Saat mereka menghadiri kelas, pusat penitipan anak di sekolah yang sama mengawasi anak-anak kecil. Para ibu dapat pergi ke sana untuk menyusui bayinya kapan pun diperlukan. Mengetahui putrinya ada di dekatnya dan dirawat dengan baik membuat perbedaan besar, kata Alvarado. Baca juga: Jokowi akan Sampaikan Sikap Tegas Indonesia soal Gaza di Depan Joe Biden Texas adalah salah satu dari beberapa negara bagian konservatif yang melarang aborsi dalam satu setengah tahun sejak Mahkamah Agung AS membatalkan Roe v. Wade, keputusan yang selama setengah abad telah melindungi hak aborsi perempuan Amerika. Perubahan ini membuat pengasuhan anak menjadi isu yang semakin sensitif, meskipun pejabat sekolah enggan membahasnya. Di Texas, akses anak di bawah umur terhadap alat kontrasepsi memerlukan izin dari orang dewasa, dan pendidikan seks tidak wajib di sekolah. Bukan penyandang disabilitas Alvarado mendapat bantuan dari ibunya, namun beberapa temannya menghadapi diskriminasi di sekolah lama mereka atau penolakan oleh anggota keluarga dan tinggal bersama mereka ayah anak atau kerabat lainnya. Menurut Pusat Pengendalian Penyakit AS (CDC), angka kelahiran di kalangan remaja (berusia 15-19 tahun) turun 3% pada 2022 dibandingkan tahun sebelumnya, dan 78% lebih rendah dibandingkan angka tahun 1991. Namun di Texas, angka kelahiran di kalangan perempuan muda Hispanik 2,4 kali lebih tinggi dibandingkan perempuan muda berkulit putih, menurut data tahun 2021 dari LSM Healthy Futures of Texas. Kehamilan remaja tidak akan hilang begitu saja, kata Cynthia Cardenas, kepala sekolah khusus perempuan di Brownsville. “Itu adalah sesuatu yang harus kita rencanakan.” Akses yang tidak memadai terhadap layanan kesehatan, dan rendahnya tingkat pendidikan serta pendapatan keluarga dapat berkontribusi terhadap tingginya angka kelahiran di kalangan remaja dan perempuan muda, menurut CDC. Beberapa mantan siswa Lincoln Park kembali bertahun-tahun kemudian untuk membawa putri mereka -- yang sekarang hamil -- ke sekolah. “Mereka perlu diberitahu, terus-menerus diingatkan bahwa hamil bukanlah suatu kecacatan, itu adalah suatu kondisi, ini adalah kondisi sembilan bulan… dan Anda memiliki kesempatan untuk menjadi sukses,” kata Cardenas. Pusat penitipan anak di sekolah sekarang menampung 16 bayi, kapasitas maksimumnya, dan beberapa lainnya dalam daftar tunggu. Tanpa pekerjaan rumah Didirikan tahun 1990-an, sekolah ini adalah salah satu dari sedikit sekolah serupa di AS. Staf dan guru memahami siswa mungkin melewatkan pemeriksaan sesekali karena janji dengan dokter atau setelah semalaman merawat bayi mereka. “Jika sekolah ini tidak ada,” kata Cardenas, “53 siswa saya yang ada di sini sekarang berpotensi putus sekolah.” Menurut LSM Child Trends, 53% remaja perempuan yang menjadi ibu menyelesaikan sekolah, sementara 90% dari mereka yang bukan ibu menyelesaikan sekolah. Kelas-kelas di Lincoln Park menggunakan bahasa Inggris, namun penduduknya -- yang tinggal hanya beberapa menit dari perbatasan Meksiko -- sebagian besar menguasai dua bahasa. Siswa yang harus tinggal di rumah setelah melahirkan didatangi gurunya. Sekolah tersebut, yang mendapat pendanaan dari negara, memiliki staf perawat khusus. “Di sini, mereka tidak memberi saya pekerjaan rumah, saya menyelesaikan semuanya di sekolah. Dan saya menghabiskan lebih banyak waktu dengan putri saya,” kata Lavezi Alvarado. Tidur Siang Guru memperlakukan siswanya dengan pengertian. Guru sains GeorgeAna Wilson terkadang melihat seorang siswa kesulitan karena "bayinya terjaga sepanjang malam, bayinya sakit." "Dan saya berkata, 'Tahukah Anda? Tidur siang selama 10 menit.' Itu adalah sesuatu yang tidak akan Anda lihat di sekolah normal." “Di sekolah reguler mereka tidak akan memahami situasi Anda,” kata Milla Luevano, siswa berusia 17 tahun lainnya. "Dan di sini mereka melakukannya, mereka tidak menghakimi Anda, mereka membantu Anda, mereka berkomunikasi dengan Anda. Dan mereka memahami situasi Anda." Luevano, yang bercita-cita menjadi guru, mengatakan dia mendesak remaja putri lainnya yang hamil untuk tetap bersekolah. “Jangan menyerah, karena itu adalah sesuatu yang akan Anda sesali di kemudian hari – karena Anda menginginkan masa depan,” katanya. Alvarado ingin menjadi dokter kandungan suatu hari nanti, dan mengatakan bahwa tetap bersekolah adalah hal yang sepadan dengan usahanya. “Jangan menyerah, karena anak Anda membutuhkan Anda,” katanya. “Dan bayi kecil itu adalah hidupmu sekarang.” (AFP/Z-3)

