Pesawat Militer AS Jatuh Dalam 'Kecelakaan' Pelatihan di Mediterania

SEBUAH pesawat militer Amerika Serikat (AS) jatuh setelah mengalami "kecelakaan" selama pelatihan di Mediterania timur, kata Komando Eropa AS (EUCOM) pada Sabtu.

Pernyataan tersebut tidak merinci jenis pesawat atau dari mana pesawat tersebut terbang, namun Amerika Serikat telah mengerahkan kelompok penyerang kapal induk ke wilayah tersebut sebagai bagian dari upaya untuk mencegah perang Israel-Hamas agar tidak berkembang menjadi konflik regional.

“Pada malam tanggal 10 November, sebuah pesawat militer AS yang melakukan operasi pelatihan di Mediterania timur mengalami kecelakaan dan jatuh,” kata EUCOM dalam sebuah pernyataan yang tidak memberikan informasi mengenai nasib awaknya.

“Kami secara pasti dapat mengatakan bahwa serangan pesawat itu murni terkait dengan pelatihan dan tidak ada indikasi aktivitas permusuhan,” kata pernyataan itu, seraya menambahkan: “Penyebab insiden pelatihan saat ini sedang diselidiki.”

Washington mempercepat dukungan militer kepada Israel dan memperkuat pasukannya di wilayah tersebut – termasuk dengan kapal induk USS Gerald R Ford dan kapal perang lainnya – setelah kelompok militan Hamas melakukan serangan mengejutkan lintas batas dari Gaza pada tanggal 7 Oktober yang dilakukan pejabat Israel. katakanlah membunuh sekitar 1.200 orang.

Militer Israel merespons dengan serangan udara, darat, dan laut tanpa henti di Gaza yang menurut kementerian kesehatan wilayah tersebut telah menyebabkan lebih dari 11.000 orang tewas.