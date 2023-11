Jokowi Harus Mendesak Biden Lakukan Gencatan Senjata di Gaza

GURU Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana menyatakan pertemuan bilateral sekaligus KTT APEC yang dilakukan Presiden Joko Widodo di Gedung Putih, Washington D.C, Amerika Serikat (AS) pada Senin (13/11), harus dioptimalkan. Jokowi saat bertemu Presiden Joe Biden harus menekankan gencatan senjata di Gaza. "Dalam waktu dekat Presiden akan berkunjung ke AS untuk KTT APEC dan telah terjadwal akan bertemu Presiden Joe Biden. Dalam pertemuan tersebut Presiden perlu menyampaikan situasi dunia bila AS gagal meminta Israel menghentikan secara permanen serangan ke Gaza," katanya dalam keterangan resmi, Sabtu (11/11). Menurut Rektor Universitas Jenderal A. Yani ini dunia akan tidak bersimpati kepada AS karena telah membiarkan rakyat sipil utamanya anak-anak, perempuan dan orang tua menjadi korban serangan. Baca juga: AS dan Prancis Silang Pendapat Soal Gencatan Senjata di Gaza Jika hal tersebut muncul tentu akan membahayakan kepentingan AS di berbagai belahan dunia dan warga AS. Terlebih AS telah melakukan pembiaran atas serangan balasan Israel pada Hamas yang melebar pada rakyat tidak berdosa di Gaza. "Ini tentunya berpengaruh pada legitimasi AS sebagai negara besar yang selalu mengusung nilai-nilai HAM. Bila AS terus membiarkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melakukan serangan ke Gaza maka ini akan memicu negara-negara lain untuk terlibat dalam perang di Gaza," paparnya. Baca juga: Biden Tegaskan tidak Mungkin Ada Gencatan Senjata di Gaza Perang Dunia III pun berada diambang pintu. Menurut Hikmahanto kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip AS sebagai negara adidaya yang selalu ingin menjadi garda terdepan untuk memastikan perdamaian dan adanya keseimbangan kekuatan (balance of power). (Cah/Z-7)

GURU Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana menyatakan pertemuan bilateral sekaligus KTT APEC yang dilakukan Presiden Joko Widodo di Gedung Putih, Washington D.C, Amerika Serikat (AS) pada Senin (13/11), harus dioptimalkan. Jokowi saat bertemu Presiden Joe Biden harus menekankan gencatan senjata di Gaza.

"Dalam waktu dekat Presiden akan berkunjung ke AS untuk KTT APEC dan telah terjadwal akan bertemu Presiden Joe Biden. Dalam pertemuan tersebut Presiden perlu menyampaikan situasi dunia bila AS gagal meminta Israel menghentikan secara permanen serangan ke Gaza," katanya dalam keterangan resmi, Sabtu (11/11).

Menurut Rektor Universitas Jenderal A. Yani ini dunia akan tidak bersimpati kepada AS karena telah membiarkan rakyat sipil utamanya anak-anak, perempuan dan orang tua menjadi korban serangan.

Baca juga: AS dan Prancis Silang Pendapat Soal Gencatan Senjata di Gaza

Jika hal tersebut muncul tentu akan membahayakan kepentingan AS di berbagai belahan dunia dan warga AS. Terlebih AS telah melakukan pembiaran atas serangan balasan Israel pada Hamas yang melebar pada rakyat tidak berdosa di Gaza.

"Ini tentunya berpengaruh pada legitimasi AS sebagai negara besar yang selalu mengusung nilai-nilai HAM. Bila AS terus membiarkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melakukan serangan ke Gaza maka ini akan memicu negara-negara lain untuk terlibat dalam perang di Gaza," paparnya.

Baca juga: Biden Tegaskan tidak Mungkin Ada Gencatan Senjata di Gaza

Perang Dunia III pun berada diambang pintu. Menurut Hikmahanto kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip AS sebagai negara adidaya yang selalu ingin menjadi garda terdepan untuk memastikan perdamaian dan adanya keseimbangan kekuatan (balance of power). (Cah/Z-7)