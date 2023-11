Kebun Binatang Washington Pulangkan Panda ke Tiongkok

TIGA panda yang sebelumnya menghuni Kebun Binatang Washington kini dalam perjalanan pulang ke Tiongkok, Rabu (8/11). Kini berusia 20-an, sepasang panda, Mei Xiang dan Tian Tian tiba di Kebun Binatang Nasional Smithsonian pada 2000 dan menjadi bintang di kebun binatang itu. Namun, kini, kedua panda itu bersama anak mereka Xiao Qi Ji--yang berarti 'Keajaiban kecil'--ditempatkan di pesawat khusus yang melakukan perjalanan selama 19 jam ke Chengdu, Tiongkok. Baca juga: Xiang Xiang si Panda Selebriti dari Jepang Tampil Pertama Kali di Tiongkok Pesawat yang dihiasi dengan gambar panda sedang memakan bambu lepas landa pada Rabu (8/11) siang waktu setempat. Sebelumnya, ketiga panda itu dibawa meninggalkan kebun binatang di Washington itu di dalam kotak berventilasi lengkap dengan aple dan bambu. Meski pemulangan panda itu sesuai kesepakatan antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, hal itu tidak membuat banyak orang memandang hal itu sebagai simbol memburuknya hubungan Washington dan Beijing. Baca juga: Panda di AS akan Pulang Kampung ke Tiongkok Sepasang panda asal Tiongkok perdana tiba di AS pada 1972, kala itu sebagai hadiah usai Presiden Richard Nixon berkunjung ke negara komunis itu. Mengetahui kemampuan panda menarik pengunjung, dan menjadi sumber pemasukan untuk konservasti binatang itu, Tiongkok meminjamkan panda ke Washington dan berbagai negara lain dalam program yang disebut Diplomasi Panda. "Pemerintah Tiongkok meminjamkan panda ke negara-negara yang memiliki hubungan baik sebagai bentuk soft power diplomacy," ujar diplomat AS Kurt Tong. Hubungan Washington dan Beijing mencapai titik terendah dalam beberapa tahun terakhir terkait masalah dagang, hak asasi manusia, pengawasan ekspor, dan Taiwan. "Melihat memburuknya hubungan AS dan Tiongkok, tidak aneh pemerintah Beijing membiarkan kontrak peminjaman panda ke kebun binatang di Washington berakhir," ungkap Tong. (AFP/Z-1)

TIGA panda yang sebelumnya menghuni Kebun Binatang Washington kini dalam perjalanan pulang ke Tiongkok, Rabu (8/11).

Kini berusia 20-an, sepasang panda, Mei Xiang dan Tian Tian tiba di Kebun Binatang Nasional Smithsonian pada 2000 dan menjadi bintang di kebun binatang itu.

Namun, kini, kedua panda itu bersama anak mereka Xiao Qi Ji--yang berarti 'Keajaiban kecil'--ditempatkan di pesawat khusus yang melakukan perjalanan selama 19 jam ke Chengdu, Tiongkok.

Baca juga: Xiang Xiang si Panda Selebriti dari Jepang Tampil Pertama Kali di Tiongkok

Pesawat yang dihiasi dengan gambar panda sedang memakan bambu lepas landa pada Rabu (8/11) siang waktu setempat.

Sebelumnya, ketiga panda itu dibawa meninggalkan kebun binatang di Washington itu di dalam kotak berventilasi lengkap dengan aple dan bambu.

Meski pemulangan panda itu sesuai kesepakatan antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, hal itu tidak membuat banyak orang memandang hal itu sebagai simbol memburuknya hubungan Washington dan Beijing.

Baca juga: Panda di AS akan Pulang Kampung ke Tiongkok

Sepasang panda asal Tiongkok perdana tiba di AS pada 1972, kala itu sebagai hadiah usai Presiden Richard Nixon berkunjung ke negara komunis itu.

Mengetahui kemampuan panda menarik pengunjung, dan menjadi sumber pemasukan untuk konservasti binatang itu, Tiongkok meminjamkan panda ke Washington dan berbagai negara lain dalam program yang disebut Diplomasi Panda.

"Pemerintah Tiongkok meminjamkan panda ke negara-negara yang memiliki hubungan baik sebagai bentuk soft power diplomacy," ujar diplomat AS Kurt Tong.

Hubungan Washington dan Beijing mencapai titik terendah dalam beberapa tahun terakhir terkait masalah dagang, hak asasi manusia, pengawasan ekspor, dan Taiwan.

"Melihat memburuknya hubungan AS dan Tiongkok, tidak aneh pemerintah Beijing membiarkan kontrak peminjaman panda ke kebun binatang di Washington berakhir," ungkap Tong. (AFP/Z-1)