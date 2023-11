Ini Isu yang akan Dibahas Jokowi dan Biden di Gedung Putih, Bahas Isu Israel-Gaza?

SEKRETARIS Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre menjelaskan sejumlah isu yang akan dibahas Presiden Amerika Serikat (AS) Joseph R Biden atau Joe Biden dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pertemuan bilateral pada Senin (13/11). "Presiden AS Joseph R. Biden, Jr. akan menerima Presiden Joko Widodo dalam pertemuan bilateral di Gedung Putih pada Senin (13/11)," katanya dilansir dari laman resmi Kedutaan Besar AS di Jakarta, Rabu (8/11). Dalam kunjungan tersebut, katanya, Biden akan menegaskan kembali komitmen AS untuk memperdalam kemitraan yang telah berusia hampir 75 tahun. AS dan Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar kedua dan ketiga di dunia. Baca juga: Biden akan Menjamu Presiden Indonesia pada 13 November Kedua pemimpin akan menjajaki peluang untuk meningkatkan kerja sama dalam transisi energi bersih, memajukan kesejahteraan ekonomi, meningkatkan perdamaian dan stabilitas kawasan, serta memperkuat hubungan antar masyarakat. "Kedua presiden juga akan berkoordinasi dalam upaya memperkuat sentralitas ASEAN dan menegakkan hukum internasional serta mendorong kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka," pungkasnya. Baca juga: AS cuma Minta Jeda di Gaza, Bukan Gencatan Senjata Pemerintahan Biden telah menjadikan perlawanan terhadap Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik sebagai prioritas. Indonesia, seperti banyak negara berkembang dan berkembang, telah menerima investasi dan pinjaman Tiongkok dalam jumlah besar, khususnya untuk proyek infrastruktur. Pada awal Oktober, negara ini membuka jalur kereta berkecepatan tinggi pertamanya, sebuah proyek bernilai miliaran dolar yang didukung oleh Beijing. Kunjungan Joko Widodo ke Washington bertepatan dengan KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) yang diadakan pada 12-18 November di San Francisco, Biden diperkirakan akan mengadakan pertemuan langka dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Bahas Agresi Israel ke Gaza? Juru Bicara keamanan Gedung Putih John Kirby mengatakan dia tidak tahu apakah perang Israel-Hamas akan menjadi salah satu topik yang dibahas dengan Presiden Indonesia. Indonesia, negara Muslim terbesar di dunia berdasarkan jumlah penduduk, telah membangun sebuah rumah sakit di Gaza. Wilayah itu diklaim Israel berada di atas jaringan terowongan Hamas dan dekat dengan landasan peluncuran roket. Tetapi Indonesia membantah klaim tersebut, dengan mengatakan bahwa bangunan tersebut dibangun sepenuhnya untuk tujuan kemanusiaan dan untuk melayani kebutuhan medis masyarakat Palestina di Gaza. (Z-9)

SEKRETARIS Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre menjelaskan sejumlah isu yang akan dibahas Presiden Amerika Serikat (AS) Joseph R Biden atau Joe Biden dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pertemuan bilateral pada Senin (13/11).

"Presiden AS Joseph R. Biden, Jr. akan menerima Presiden Joko Widodo dalam pertemuan bilateral di Gedung Putih pada Senin (13/11)," katanya dilansir dari laman resmi Kedutaan Besar AS di Jakarta, Rabu (8/11).

Dalam kunjungan tersebut, katanya, Biden akan menegaskan kembali komitmen AS untuk memperdalam kemitraan yang telah berusia hampir 75 tahun. AS dan Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar kedua dan ketiga di dunia.

Kedua pemimpin akan menjajaki peluang untuk meningkatkan kerja sama dalam transisi energi bersih, memajukan kesejahteraan ekonomi, meningkatkan perdamaian dan stabilitas kawasan, serta memperkuat hubungan antar masyarakat.

"Kedua presiden juga akan berkoordinasi dalam upaya memperkuat sentralitas ASEAN dan menegakkan hukum internasional serta mendorong kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka," pungkasnya.

Pemerintahan Biden telah menjadikan perlawanan terhadap Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik sebagai prioritas. Indonesia, seperti banyak negara berkembang dan berkembang, telah menerima investasi dan pinjaman Tiongkok dalam jumlah besar, khususnya untuk proyek infrastruktur.

Pada awal Oktober, negara ini membuka jalur kereta berkecepatan tinggi pertamanya, sebuah proyek bernilai miliaran dolar yang didukung oleh Beijing. Kunjungan Joko Widodo ke Washington bertepatan dengan KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) yang diadakan pada 12-18 November di San Francisco, Biden diperkirakan akan mengadakan pertemuan langka dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping.

Bahas Agresi Israel ke Gaza?

Juru Bicara keamanan Gedung Putih John Kirby mengatakan dia tidak tahu apakah perang Israel-Hamas akan menjadi salah satu topik yang dibahas dengan Presiden Indonesia. Indonesia, negara Muslim terbesar di dunia berdasarkan jumlah penduduk, telah membangun sebuah rumah sakit di Gaza.

Wilayah itu diklaim Israel berada di atas jaringan terowongan Hamas dan dekat dengan landasan peluncuran roket. Tetapi Indonesia membantah klaim tersebut, dengan mengatakan bahwa bangunan tersebut dibangun sepenuhnya untuk tujuan kemanusiaan dan untuk melayani kebutuhan medis masyarakat Palestina di Gaza.

