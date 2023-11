IS Klaim Ledakan Bus Kabul yang Menewaskan Sedikitnya 7 Orang

SEBANYAK tujuh orang tewas dan 20 lainnya terluka dalam ledakan bus di ibu kota Afghanistan pada Selasa. Kelompok Islamic State (IS) kemudian mengklaim serangan tersebut. Juru bicara kepolisian Kabul, Khalid Zadran, mengatakan ledakan tersebut terjadi di lingkungan Dasht-e-Barchi ibu kota, yang merupakan tempat tinggal komunitas Syiah Hazara yang secara historis pernah dijajah. "Terjadi ledakan di bus yang mengangkut penumpang sipil di daerah Dasht-e-Barchi Kabul, sayangnya tujuh warga negara kami menjadi syuhada dan 20 lainnya terluka," kata Zadran dalam sebuah posting di situs media sosial X. Baca juga: Taliban Lakukan Pertemuan Resmi Pertama dengan AS Sejak Kembali Berkuasa Petugas keamanan berada di lokasi dan telah memulai penyelidikan, tambahnya. Media yang berafiliasi dengan IS, Amaq, kemudian mengumumkan para pejuang mereka telah "meledakkan perangkat peledak" di sebuah bus yang membawa umat Syiah di barat Kabul, menurut SITE Intelligence Group. Pada akhir Oktober, kelompok tersebut juga mengklaim ledakan mematikan di sebuah klub olahraga di lingkungan yang sama.Pihak berwenang Taliban mengatakan empat orang tewas dan tujuh terluka dalam ledakan tersebut. Baca juga: Hamas Sebut Luncurkan 16 Roket dari Libanon ke Israel Jumlah ledakan bom dan serangan bunuh diri telah berkurang secara dramatis sejak Taliban mengakhiri pemberontakan mereka setelah merebut kekuasaan pada bulan Agustus 2021, menggulingkan pemerintah yang didukung oleh AS. Namun, sejumlah kelompok bersenjata, termasuk cabang regional IS, tetap menjadi ancaman. (AFP/Z-3)

SEBANYAK tujuh orang tewas dan 20 lainnya terluka dalam ledakan bus di ibu kota Afghanistan pada Selasa. Kelompok Islamic State (IS) kemudian mengklaim serangan tersebut.

Juru bicara kepolisian Kabul, Khalid Zadran, mengatakan ledakan tersebut terjadi di lingkungan Dasht-e-Barchi ibu kota, yang merupakan tempat tinggal komunitas Syiah Hazara yang secara historis pernah dijajah.

"Terjadi ledakan di bus yang mengangkut penumpang sipil di daerah Dasht-e-Barchi Kabul, sayangnya tujuh warga negara kami menjadi syuhada dan 20 lainnya terluka," kata Zadran dalam sebuah posting di situs media sosial X.

Baca juga: Taliban Lakukan Pertemuan Resmi Pertama dengan AS Sejak Kembali Berkuasa

Petugas keamanan berada di lokasi dan telah memulai penyelidikan, tambahnya. Media yang berafiliasi dengan IS, Amaq, kemudian mengumumkan para pejuang mereka telah "meledakkan perangkat peledak" di sebuah bus yang membawa umat Syiah di barat Kabul, menurut SITE Intelligence Group.

Pada akhir Oktober, kelompok tersebut juga mengklaim ledakan mematikan di sebuah klub olahraga di lingkungan yang sama.Pihak berwenang Taliban mengatakan empat orang tewas dan tujuh terluka dalam ledakan tersebut.

Baca juga: Hamas Sebut Luncurkan 16 Roket dari Libanon ke Israel

Jumlah ledakan bom dan serangan bunuh diri telah berkurang secara dramatis sejak Taliban mengakhiri pemberontakan mereka setelah merebut kekuasaan pada bulan Agustus 2021, menggulingkan pemerintah yang didukung oleh AS. Namun, sejumlah kelompok bersenjata, termasuk cabang regional IS, tetap menjadi ancaman. (AFP/Z-3)