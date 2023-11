Duduki Patung Liberty, Warga Yahudi New York Tuntut Gencatan Senjata di Gaza

RATUSAN aktivis Yahudi Amerika Serikat (AS) secara damai menduduki Patung Liberty di New York pada hari Senin menuntut gencatan senjata oleh Israel dan diakhirinya “pemboman genosida” terhadap warga sipil di Gaza.

Mengenakan kaos hitam bertuliskan slogan-slogan "Yahudi menuntut gencatan senjata sekarang" atau "Bukan atas nama kami", para pengunjuk rasa membentangkan spanduk bertuliskan "Seluruh dunia menyaksikan" dan "Warga Palestina harus bebas" di markas ikon kota New York. landmark.

“Kata-kata terkenal nenek moyang Yahudi kami, Emma Lazarus, yang terukir di monumen ini memaksa kami untuk mengambil tindakan mendukung warga Palestina di Gaza yang ingin bernapas lega,” kata Jay Saper dari Jewish Voice for Peace (JVP), penyelenggara pertemuan tersebut, dalam sebuah pernyataan. , mengacu pada aktivis abad ke-19 yang membantu pengungsi Yahudi yang melarikan diri ke New York dari Eropa.

Pernyataan tersebut mengutip puisi Lazarus "New Colossus", yang diukir di dasar patung sebagai syair untuk imigran AS. Peserta dari Institute for Middle East Understanding menuntut diakhirinya pemboman genosida Israel terhadap warga sipil Palestina di Gaza.

“Selama masyarakat Gaza berteriak, kita harus berteriak lebih keras, tidak peduli siapa yang mencoba membungkam kita,” kata fotografer Nan Goldin, yang berdiri di samping beberapa pejabat terpilih setempat, beberapa di antaranya memiliki akar kuat dalam politik kiri.

Kota New York, yang terkenal sebagai tempat berkumpulnya para migran, sebulan terakhir ramai dengan demonstrasi pro-Israel dan pro-Palestina. Kota ini adalah rumah bagi sekitar dua juta orang Yahudi dan ratusan ribu Muslim, dan sejauh ini menghindari kekerasan apa pun terkait konflik tersebut, meskipun ketegangan masih terlihat jelas di tempat-tempat tertentu seperti kampus universitas. Namun opini tidak bersifat monolitik di kedua komunitas.

Segmen liberal pemuda Yahudi Amerika – yang sebagian besar warga Yahudi memilih Partai Demokrat – telah melontarkan kritik keras terhadap Israel, yang dituduh melakukan “genosida” terhadap warga Palestina di Gaza.

Mereka juga mengecam dukungan militer dan diplomatik Presiden Joe Biden untuk Israel, yang telah terlibat dalam pemboman selama sebulan di wilayah Palestina sejak serangan Hamas pada 7 Oktober yang menurut para pejabat Israel menewaskan 1.400 orang.

Jumlah korban tewas di Gaza melampaui 10.000 orang pada hari Senin, menurut kementerian kesehatan yang dikelola Hamas.

Pada Sabtu, puluhan ribu demonstran, beberapa dibawa JVP, berkumpul di Washington untuk menyerukan gencatan senjata segera di Jalur Gaza, dan mengecam kebijakan AS yang mendukung Israel.

Pada akhir Oktober, ribuan pengunjuk rasa, sebagian besar dikumpulkan oleh JVP, menduduki stasiun besar Grand Central di Manhattan dengan tuntutan yang sama.

Secara terpisah, ribuan pengunjuk rasa pro-Palestina, termasuk beberapa dari organisasi Yahudi AS, menutup Jembatan Brooklyn, yang menghubungkan Manhattan ke wilayah multikultural dan modis di seberang East River. (AFP/Z-3)