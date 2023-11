Menpora akan Jadi Panelis di TAFISA World Congress

MENTERI Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo telah tiba di Dusseldorf, Jerman, pada Jumat (3/11) siang waktu setempat untuk mengikuti rangkaian TAFISA World Congress tahun 2023 yang digelar sampai 5 November mendatang.

Rombongan Menpora disambut oleh Kepala Konsulat Jenderal Republik Indonesia Frankfurt, Antonius Yudi Triantoro dan Pengurus Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI).

Tampak mendampingi Dito antara lain Staf Khusus Menpora Hasintya, Tenaga Ahli Menpora M.Nigara, serta Kepala Biro Perencanaan Sri Wahyuni.

Kehadiran KJRI Frankfurt saat Menpora tiba itu karena kantor perwakilan Indonesia memang terletak di Kota Frankfurt. Kota itu bertetangga dengan Dusseldorf, tempat diselenggarakannya kegiatan.

TAFISA World Congress tahun 2023 di Dusseldorf Jerman yang diselenggarakan sejak 1 sampai 5 November mendatang itu memang mengundang perwakilan Indonesia. Delegasi Indonesia sendiri terdiri dari unsur Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora RI), Kormi Nasional, Kormi Daerah (Provinsi/Kab/Kota) dan Induk Organisasi Olahraga (Inorga).

Sambutan hangat begitu terasa setibanya Dito beserta rombongan di Dusseldorf. Kepala KJRI Frankfurt Yudi langsung menyapa dan menyalami Dito.

"Selamat datang di Dusseldorf, kami merasa senang perwakilan Indonesia mendapatkan tempat di acara TAFISA World Congress tahun 2023," katanya, menyambut rombongan Menpora.

Dito pun membalas ucapan itu dengan ramah. Dia merasa, sambutan hangat dari Kepala KJRI di Dusseldorf membuatnya merasa nyaman dan tak merasakan seperti berada di luar negeri.

"Terima kasih Pak Kepala KJRI atas perhatiannya dan menyempatkan waktu di tengah kesibukannya, sambutan hangat seperti ini yang membuat saya merasa seperti masih ada di Indonesia," tuturnya.

Dalam kegiatan ini, Dito akan menjadi salah satu panelis dalam kongres TAFISA dunia. TAFISA sendiri merupakan organisasi yang menaungi Komite olahraga masyarakat di seluruh negara-negara di dunia.

Dito sebagai Ketua Delegasi Indonesia dan juga sebagai panelis pada Kongres tersebut akan berdiskusi soal olahraga masyarakat dan pengaruhnya bagi seluruh dunia.

Sebagai informasi, ajang TAFISA World Congress tahun 2023 mengusung tema besar 'Sport for All: More Together Than Ever'. Selama ini, Indonesia memang aktif dalam ajang TAFISA dan pernah menjadi tuan rumah Kejuaraan dunia atau TAFISA Games pada 2016 lalu. (Z-6)