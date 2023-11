Arti Slogan Palestina 'Dari Sungai ke Laut'

FRASA “from river to the sea, Palestine will be free” telah menarik perhatian dunia dan populer belakangan ini. Para demonstran pro-Palestina di seluruh dunia menyerukan seruan untuk mengakhiri pendudukan Israel di wilayah Palestina.

Dari Beirut hingga London, dari Tunis hingga Roma, seruan gencatan senjata untuk mengakhiri pemboman Israel yang tak henti-hentinya di Gaza diselingi dengan slogan yang dalam bahasa Indonesia berarti "Dari sungai hingga laut, Palestina akan merdeka.”

Bagi kerumunan orang yang mengibarkan bendera Palestina, nyanyian yang bergema di seluruh dunia itu mengekspresikan keinginan untuk bebas dari penindasan di tanah bersejarah Palestina.

Baca juga: Warga Gaza yang Terluka Berhasil Masuk Mesir

Namun bagi Israel dan para pendukungnya, yang melabeli frasa tersebut sebagai pro-Hamas, hal itu merupakan seruan terselubung untuk melakukan kekerasan yang mengandung muatan anti-Semit.

Partai Buruh Inggris pada hari Senin menskors Anggota Parlemen Andy McDonald karena menggunakan frasa "antara sungai dan laut" dalam pidatonya di sebuah demonstrasi pro-Palestina.

Baca juga: Dunia Lihatlah, Wajah Israel Sesungguhnya Sedang Dipertontonkan

Awal bulan ini, Menteri Dalam Negeri Suella Braverman menggambarkan demonstrasi pro-Palestina sebagai "pawai kebencian" dan memperingatkan bahwa slogan tersebut harus ditafsirkan sebagai indikasi keinginan untuk melenyapkan Israel.

Asosiasi Sepakbola di Inggris telah melarang para pemain menggunakan slogan tersebut di akun media sosial pribadi mereka.

Polisi Austria mengambil sikap yang sama, melarang protes pro-Palestina atas dasar nyanyian tersebut dan mengklaim bahwa slogan tersebut, yang awalnya dirumuskan oleh Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), telah diadopsi oleh kelompok bersenjata Hamas.

Pihak berwenang Jerman menyatakan bahwa slogan tersebut terlarang dan dapat didakwa serta meminta sekolah-sekolah di ibukota, Berlin, untuk melarang penggunaan keffiyeh, syal Palestina.

Slogan tersebut sebelumnya telah menuai reaksi tajam di Barat. Pada tahun 2018, jurnalis Marc Lamont Hill dipecat oleh CNN karena menyerukan kebebasan Palestina "dari sungai ke laut".

Berikut ini beberapa hal tentang kontroversi tersebut:

Bagaimana asal-usul slogan tersebut?

Setelah didirikan oleh para diaspora Palestina pada tahun 1964 di bawah kepemimpinan Yasser Arafat, PLO menyerukan pendirian satu negara yang membentang dari Sungai Yordan ke Laut Mediterania untuk mencakup wilayah-wilayah bersejarahnya.

Perdebatan mengenai pemisahan wilayah ini sudah ada sebelum pembentukan negara Israel pada tahun 1948. Sebuah rencana yang diajukan setahun sebelumnya oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membagi wilayah tersebut menjadi negara Yahudi - yang menduduki 62 persen dari wilayah yang dulu merupakan mandat Inggris - dan negara Palestina yang terpisah ditolak oleh para pemimpin Arab pada saat itu.

Lebih dari 750.000 warga Palestina diusir dari rumah mereka dalam peristiwa yang dikenal sebagai Nakba, atau "malapetaka".

Kepemimpinan PLO kemudian menerima prospek solusi dua negara, tetapi kegagalan proses perdamaian Oslo pada tahun 1993 dan upaya Amerika Serikat untuk menengahi kesepakatan akhir di Camp David pada tahun 2000 yang mengarah pada Intifada kedua, pemberontakan massal Palestina, sejak itu telah mengakibatkan pengerasan sikap.

Apa artinya?

Bagi para pengamat Palestina dan Israel, interpretasi yang berbeda mengenai makna slogan tersebut tergantung pada istilah "merdeka".

Nimer Sultany, seorang dosen hukum di School of Oriental and African Studies (SOAS) di London, mengatakan bahwa kata sifat tersebut mengekspresikan perlunya kesetaraan bagi semua penduduk Palestina yang bersejarah.

"Mereka yang mendukung apartheid dan supremasi Yahudi akan menganggap nyanyian egaliter itu tidak menyenangkan," kata Sultany, seorang warga negara Israel keturunan Palestina, kepada Al Jazeera.

Kebebasan di sini mengacu pada fakta bahwa warga Palestina telah ditolak untuk mewujudkan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri sejak Inggris memberikan hak kepada orang-orang Yahudi untuk mendirikan tanah air nasional di Palestina melalui Deklarasi Balfour pada 1917.

"Hal ini terus menjadi inti dari masalah ini: penolakan yang terus menerus terhadap warga Palestina untuk hidup dalam kesetaraan, kebebasan, dan martabat seperti orang lain," kata Sultany.

Penggunaan 'dari sungai ke laut' oleh Israel

Partai Likud pimpinan Benjamin Netanyahu, yang menggambarkan dirinya sebagai partai konservatif dan nasionalis, telah menjadi pendukung setia konsep "Eretz Israel” atau hak yang diberikan oleh Alkitab kepada orang-orang Yahudi atas tanah Israel.

Menurut Jewish Virtual Library, manifesto awal partai ini pada tahun 1977 menyatakan bahwa antara Laut dan Sungai Yordan hanya akan ada kedaulatan Israel.

Manifesto tersebut juga menyatakan bahwa pendirian sebuah negara Palestina membahayakan keamanan penduduk Yahudi dan membahayakan eksistensi negara Israel"

Duta Besar Israel untuk Inggris, Tzipi Hotovely, merupakan salah satu pendukung pengakuan internasional atas klaim historis bangsa Yahudi atas tanah yang membentang dari sungai ke laut.

Perluasan permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang diduduki oleh pemerintah Israel secara berurutan dipandang sebagai upaya Israel untuk menguasai wilayah dari Sungai Yordan hingga Laut Mediterania, dan menolak aspirasi Palestina untuk mendirikan sebuah negara merdeka. (Aljazeera/Fer/Z-7)