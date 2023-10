Blinken Minta Hamas Bebaskan Lebih Banyak Sandera AS

MENTERI Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken, Jumat (20/10), mengungkapkan rasa leganya setelah Hamas membebaskan dua sandera AS namun menambahkan kelompok militan itu masih menyandera 10 warga AS di antara 200 orang yang disandera, awal bulan ini.

"Masih ada 10 warga AS yang masih belum diketahui nasibnya dalam konfliknya. Kami tahu beberapa di antara mereka masih disandera oleh Hamas bersama sekitar 200 sandera lainnya di Gaza," ujar Blinken sembari menuntut semua sandera segera dibebaskan tanpa syarat.

Para sandera, lanjut Blinken, terdiri dari laki-laki, perempuan, anak laki-laki, anak perempuan, orang tua dari banyak negara, dan semuanya harus dibebaskan.

Baca juga: Macron Puji Peran Besar Qatar dalam Pembebasan Dua Sandera Hamas

Dua perempuan AS yang disandera pada 7 Oktober oleh Hamas saat kelompok militan Palestina itu melancarkan serangan ke Israel telah dibebaskan dan kini berada di Israel.

Blinken mengatakan tim dari Kedutaan Besar AS akan menemui keduanya.

Baca juga: Hamas Bebaskan Dua Sandera AS

Blinken, yang kembali ke AS usai melakukan tur ke Israel dan sejumlah negara Arab, berterima kasih kepada Qatar atas upaya negara itu membantu membebaskan para sandera. (AFP/Z-1)