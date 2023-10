Hari Kedua di Tiongkok, Jokowi akan Lakukan Sejumlah Pertemuan Bilateral

PRESIDEN Joko Widodo dijadwalkan melakukan sejumlah pertemuan bilateral di hari keduanya di Beijing, RRT, Selasa (17/10).

Mengawali agendanya, Jokowi akan melakukan pertemuan bilateral dengan Premier Li Qiang di Diaoyutai State Guest House.

Selepas itu, Presiden Jokowi akan menuju Tiananmen Square untuk melakukan kegiatan peletakan karangan bunga atau flower tribute di Monumen Pahlawan Rakyat.

Presiden Jokowi kemudian akan menuju China World Hotel untuk kemudian menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Sri Lanka Ranil Wickremesinghe.

Selanjutnya, Presiden Jokowi diagendakan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Pertemuan yang digelar di Great Hall of the People tersebut akan didahului dengan upacara penyambutan resmi.

Pada malam harinya, Presiden beserta Ibu Iriana akan menghadiri acara jamuan makan malam para pemimpin yang akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-3 Belt and Road Forum (BRF) for International Cooperation. Acara tersebut juga akan digelar di Great Hall of the People. (Z-1)