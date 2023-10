Kontraktor IRS Mengaku Bersalah Bocorkan Laporan Pajak Trump

SEORANG mantan kontraktor IRS diduga membocorkan laporan pajak mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ke media. Charles Littlejohn mengaku bersalah dalam kasus pelanggaran informasi pajak tersebut.

Menurut pernyataan Departemen Kehakiman, pria berusia 38 tahun itu berisiko dihukum penjara hingga lima tahun saat pembacaan vonis pada 29 Januari 2024. Littlejohn dituduh oleh jaksa federal telah membocorkan laporan pajak seorang "pejabat pemerintah tinggi" kepada sebuah organisasi berita.

Meskipun pejabat dan outlet berita tersebut tidak diungkapkan oleh Departemen Kehakiman, media di AS secara luas memberitakan laporan pajak yang bocor adalah milik Trump dan outlet berita yang bersangkutan adalah The New York Times.

Pada September 2020, The New York Times melaporkan Trump, yang menolak mempublikasikan laporan pajaknya, hanya membayar US$750 dalam pajak penghasilan federal pada tahun 2016 dan 2017. Bahkan tidak membayar pajak sama sekali selama 10 tahun dari 15 tahun sebelumnya.

Selain itu, Littlejohn juga dituduh membocorkan informasi pajak ribuan individu terkaya di Amerika Serikat kepada outlet berita yang tidak diidentifikasi.

Outlet tersebut diyakini sebagai ProPublica, sebuah organisasi jurnalisme nirlaba yang menerbitkan laporan ekstensif pada Juni 2021 berdasarkan informasi pajak tersebut, dalam proyek yang mereka namai "The Secret IRS Files."

Menurut dokumen pengadilan, Littlejohn mengakses laporan pajak dalam database IRS dan menyimpannya dalam beberapa perangkat penyimpanan pribadi, termasuk iPod.

"Melalui perannya sebagai kontraktor pemerintah yang memperoleh akses ke informasi pajak pribadi, mencurinya, dan mengungkapkannya secara publik, Charles Littlejohn telah melanggar hukum federal dan mengkhianati kepercayaan publik," kata Jaksa Agung Merrick Garland dalam pernyataan. (AFP/Z-3)