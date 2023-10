Labu Seberat 1.247 Kilogram Pecahkan Rekor Dunia

SEBUAH labu raksasa berhasil memecahkan rekor dunia dan mengantarkan pemiliknya meraih hadiah uang sebesar US$30 ribu atau sekitar Rp471 juta.

Travis Gienger mengalahkan pesaingnya dengan labu seberat 1.247 kilogram di ajang Festival Labu Half Moon Bay di California, Senin (9/10).

Gienger, yang mengenakan kaos oranye, bersorak dan memeluk rekan-rekannya usai labu miliknya ditimbang dengan latar berlakang lagu We Are The Champions milik Queen.

Kontes yang telah digelar selama 50 tahun mempertemukan labu raksasa dari berbagai wilayah Amerika Utara untuk menemukan yang terbesar.

Gienger, asal Minnesota, mengalahkan lawannya dengan selisih 113 kilogram untuk menjadi juara.

Labu milik Gienger itu juga memecahkan rekor dunia mengalahkan labu asal Italia, yang pada 2021 mencatatkan berat 1.226 kilogram.

Labu juara itu akan dipamerkan di Half Moon Bay pada akhir pekan ini saat kota itu menyelenggarakan Festival Labu.

Amerika Serikat (AS), saat ini, tengah menggelar perayaan musim semi dengan labu berbagai ukuran bisa didapatkan di toko-toko.

Saat beberapa akan digunakan sebagai dekorasi Halloween, sisanya akan dibuat menjadi kue atau dibuat sebagai masakan lain. (AFP/Z-1)