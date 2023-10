AIS Youth Conference Perkuat Kesadaran Isu Kelautan dan Iklim

ARCHIPELAGIC and Island States (AIS) Forum menyelenggarakan AIS Youth Conference sebagai bagian dari rangkaian pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) AIS Forum yang pertama. Konferensi itu berlangsung selama tiga hari, yakni 6-8 Oktober 2023 bertempat di Hotel Mulia Nusa Dua, Badung, Provinsi Bali.

AIS Youth Conference mengambil tema Bridging the Waves for the Ocean Future We Want dengan menghadirkan para pemuda dari 29 negara AIS Forum yang mewakili tiga region yakni Pasifik, Atlantik, dan Hindia. Para pemuda ini terpilih melalui proses seleksi yang dilakukan oleh Sekretariat AIS Forum. Mereka akan berpartisipasi dan berperan dalam upaya mengadvokasi penjagaan lautan berkelanjutan dan mengembangkan ekonomi biru.

Di hari pertama pada 6 Oktober 2023, AIS Youth Conference dihadiri Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Republik Indonesia Jodi Mahardi. Pada kesempatan ini, Mahardi memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi pelaksanaan AIS Youth Conference 2023.

Kepala Sekretariat AIS Forum Riny Modaso menyampaikan bahwa AIS Youth Conference ialah inisiatif strategis dari AIS Forum yang bertujuan melibatkan generasi muda dalam proses dan aktivitas untuk meningkatkan kesadaran regional tentang isu-isu kelautan dan iklim. "Generasi muda ialah kekuatan masa depan dalam memastikan keberlanjutan lautan dan sumber daya maritim. Mereka bagian integral dari solusi untuk tantangan global yang dihadapi oleh negara-negara AIS," ujar Riny.

Riny mengungkapkan bahwa agenda AIS Youth Conference 2023 mencakup empat topik utama, yaitu AIS Youth for Ocean-based Climate Actions, Advancing Youth-led Blue Entrepreneurship, Project & Business Management 101 for AIS Youth, serta Youth-advocacy in International Ocean Diplomacy. Selama dua hari, para delegasi pemuda AIS Forum akan membahas isu-isu tersebut. Pada hari ketiga, akan dilakukan site visit/ kunjungan lokasi ke salah satu kawasan eko-wisata kelautan di Bali.

"Mereka akan terlibat dalam berbagai sesi panel, diskusi, dan kunjungan ke industri perikanan lokal di Bali serta kegiatan ekowisata kelautan. Selain itu, pemuda-pemuda ini akan menyusun AIS Youth Declaration yang akan menjadi elemen penting dalam upaya mendorong tindakan nyata untuk laut yang lebih baik," imbuhnya.

Dalam konferensi yang juga menjadi bagian dari KTT AIS Forum 2023, Riny mengatakan bahwa diharapkan ada delegasi pemuda AIS yang bisa menghadiri Leader's Lunch bersama para kepala negara pada puncak KTT AIS Forum 2023. Jika demikian, mereka berkesempatan menyampaikan advokasi dan hasil dari AIS Youth Conference 2023 kepada para delegasi KTT AIS Forum 2023.

"AIS Youth Conference 2023 ialah langkah penting dalam mempersiapkan generasi muda untuk menjadi pemimpin masa depan dalam upaya menjaga dan memperkuat lautan serta ekonomi biru. Ini langkah konkret menuju masa depan kelautan yang kita inginkan," tutup Riny. (Z-2)