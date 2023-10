Trio Peneliti Atom Raih Hadiah Nobel Fisika

HADIAH Nobel dalam bidang fisika telah dianugerahkan kepada tiga ilmuwan yang mengamati elektron dalam atom per sekian detik. Ketiganya pun turut mendapatkan uang sebesar US$1 juta atau sekitar Rp16 miliar.

Ketiga ilmuwan itu ialah Pierre Agostini dari The Ohio State University di Amerika Serikat, Ferenc Krausz dari Max Planck Institute of Quantum Optics dan Ludwig Maximilian University of Munich di Jerman, serta Anne L'Huillier dari Universitas Lund di Swedia.

Para pemenang penghargaan diakui atas eksperimen yang telah memberikan umat manusia alat baru untuk menjelajahi dunia elektron di dalam atom dan molekul.

"Mereka telah mendemonstrasikan cara untuk menciptakan gelombang cahaya yang sangat pendek yang dapat digunakan untuk mengukur proses cepat pergerakan elektron atau perubahan energi,” kata juri Nobel Fisika dalam sebuah pernyataan.

Hans Ellegren, sekretaris jenderal Akademi Ilmu Pengetahuan Kerajaan Swedia, mengumumkan penghargaan tersebut pada Selasa (2/10), di Stockholm. Hadiah Nobel membawa hadiah uang tunai sebesar 11 juta kronor Swedia atau sekitar Rp16 miliar. Uang tersebut berasal dari warisan pencipta hadiah ini asal Swedia Alfred Nobel yang meninggal pada 1896. (PRANCIS 24/Z-5)