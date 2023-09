Pemuda ASEAN Bersatu di Bali melalui AYIC

ASEAN Youth Interfaith Camp (AYIC) 2023 kembali digelar dengan semangat memperkuat kerjasama dan pemahaman antar umat beragama di Asia Tenggara. Dengan tema Strengthening interfaith outreach and partnership through digital platforms, AYIC tahun ini menekankan pentingnya memanfaatkan teknologi digital dalam membangun jembatan pemahaman dan toleransi.

Hotel Atanaya, Kuta, Bali menjadi saksi kolaborasi pemuda dari negara-negara anggota ASEAN. Tak hanya itu, pemuda lokal dari Universitas Primakara juga turut serta, memperkaya diskusi dengan perspektif lokal yang otentik.

Dalam sesi diskusi panel bertajuk The Importance of Interfaith Understanding Towards Peaceful Co-Existence and Prosper Communities, para narasumber seperti Arienne Louise Calingo, Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet, dan KH Abdul Aziz berbagi wawasan terkait peran komunitas dan pemimpin lokal dalam menjaga kohesi masyarakat.

Baca juga: Makassar Tuan Rumah Forum ASEAN untuk Penyandang Disabilitas

Sementara itu, Tenaga Ahli Menpora Bidang Diaspora dan Kepemudaan, Hamdan Hamedan, mengangkat potensi platform digital dalam memperkuat harmoni antar umat beragama lintas komunitas bahkan negara.

Raden Isnanta, Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kemenpora, mengingatkan pentingnya Bhinneka Tunggal Ika dalam sambutannya. "Indonesia, dengan keragaman suku, agama, dan rasnya, menunjukkan bahwa perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk hidup berdampingan dengan damai," ujarnya.

Salah satu inovasi AYIC tahun ini adalah pemanfaatan platform digital dalam menciptakan konten yang mendukung toleransi. Para delegasi, dalam kelompok-kelompok kreatif mereka, berkolaborasi menciptakan konten untuk media sosial seperti Instagram dan X. Konten-konten ini diharapkan menjadi instrumen efektif dalam mempromosikan perdamaian dan rasa saling menghormati di tengah masyarakat.

Baca juga: ASEAN Sepakati Pedoman Antihoaks Usulan Indonesia

AYIC 2023 yang digelar 22-26 September 2023, menegaskan kembali komitmen pemuda ASEAN untuk menjadi pelopor perdamaian dan toleransi di kawasan ini. Dengan bantuan teknologi digital, harapan untuk Asia Tenggara yang lebih damai dan inklusif semakin nyata. (Z-6)