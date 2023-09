Waduh Rakyat Tiongkok Pilih Melajang

KAUM muda Tiongkok memilih tetap melajang seiring menurunnya tingkat pernikahan. Jumlah pernikahan turun dari 13,5 juta pasangan pada 2013 menjadi 6,8 juta pada 2022.

Hari Valentine di Tiongkok, yang dikenal sebagai Festival Qixi, secara tradisional dianggap sebagai waktu yang menguntungkan bagi pasangan Tiongkok untuk menikah.

Dirayakan setiap tahun pada hari ketujuh bulan ketujuh dalam kalender lunar Tiongkok, Qixi adalah perayaan cinta romantis antara kekasih yang bernasib sial, Zhinu dan Niulang dalam mitologi Tiongkok.

Bertujuan untuk menampilkan romantis di hari romantis, kantor pencatatan pernikahan di kota Mianyang di Provinsi Sichuan memutuskan untuk menyiarkan langsung upacara pencatatan pernikahan selama festival tahun ini yang jatuh pada 22 Agustus.

Hanya ada satu masalah. Sangat sedikit pasangan yang datang untuk menikah, menurut mereka yang menonton. Siaran langsung akhirnya terhenti.

Alih-alih aula pencatatan pernikahan yang sebagian besar kosong, penonton disuguhi pemandangan kota Mianyang yang indah. Pemerintah kota setempat kemudian membantah laporan hampir tidak ada pernikahan yang dicatatkan pada hari istimewa tersebut.

Aula pencatatan pernikahan yang kosong di Mianyang telah menjadi trending topik di platform media sosial Tiongkok dan menjadi simbol menurunnya tingkat pernikahan di Tiongkok. Angka resmi menunjukkan tingkat pernikahan menurun drastis di Tiongkok meskipun ada kebijakan pemerintah yang mendorong pasangan untuk menikah dan ekspektasi tradisional masyarakat Tiongkok mengenai pernikahan.

Jumlah orang yang menikah turun dari sekitar 13,5 juta pasangan setiap tahunnya pada 2013 menjadi sekitar 6,8 juta pada tahun lalu. Angka-angka menunjukkan orang-orang di Tiongkok juga menikah lebih lambat, angka perceraian meningkat, dan jumlah orang yang memilih untuk tetap melajang semakin meningkat.

Kaum muda Tiongkok mengatakan mereka menganggap pernikahan tidak sesuai dengan kehidupan modern mereka. “Pernikahan seperti sekarat di Tiongkok,” Yu Zhang, 26 tahun, dari Shanghai.

Zhang, seorang teknisi laboratorium, telah bersama pacarnya selama dua tahun dan mereka sering membicarakan tentang pernikahan, namun mereka selalu sampai pada kesimpulan yang sama. "Memikirkan untuk menikah membuat kami lebih stres daripada bahagia,” katanya.

Mereka mengasosiasikan pernikahan dengan penyatuan dua keluarga serta membeli rumah dan memulai sebuah keluarga. Dan, saat ini, ketiga tujuan tersebut tampaknya tidak realistis. “Ibu saya dan orang tuanya tidak menyukai satu sama lain, pasar properti tidak bagus dan terlalu mahal untuk memiliki anak,” jelas Zhang.

Sejak pembatasan covid-19 di Tiongkok dicabut, Zhang dan pacarnya menikmati makan di restoran favorit mereka dan melakukan perjalanan singkat keliling Tiongkok. “Jika kami harus mulai membayar rumah dan mempunyai anak, kami tidak akan punya waktu atau uang untuk hal-hal seperti itu lagi,” katanya.

Zhang dan pacarnya adalah pasangan yang coba dibujuk oleh otoritas lokal dan nasional Tiongkok untuk menikah tetapi tidak berhasil. Proyek percontohan dengan tujuan mempromosikan pernikahan diumumkan pada bulan Mei di lebih dari 20 kota di Tiongkok. Sebuah daerah di Provinsi Zhejiang, Tiongkok, bulan lalu mengumumkan mereka akan mulai menawarkan hadiah uang bagi pengantin baru jika pengantin perempuan berusia 25 tahun atau lebih muda.

Para pejabat juga secara terbuka mendorong masyarakat untuk menikah dan memiliki anak pada usia yang tepat.

Budaya populer Tiongkok juga telah dimobilisasi. Acara TV dan gaya fesyen terkini berpusat pada pentingnya menikah. Jessica Fu dari Kota Guangzhou percaya bahwa perhatian yang diberikan pada pernikahan ada hubungannya dengan tujuan pemerintah untuk meningkatkan angka kelahiran di negaranya.

“Memiliki anak sebagian besar terjadi dalam pernikahan di masyarakat Tiongkok,” kata koordinator pemasaran berusia 31 tahun itu kepada Al Jazeera.

Angka Kelahiran turun

Angka kelahiran di Tiongkok telah menurun seiring dengan menurunnya angka pernikahan, sebuah dinamika yang dapat memicu terjadinya krisis demografi di Tiongkok jika tren ini tidak dibalik dalam waktu dekat.

Namun penekanan yang ada saat ini pada ikatan suami-istri, insentif pemerintah untuk menikah, dan tren budaya pop yang mempromosikan kebahagiaan dalam pernikahan belum meyakinkan Fu. “Saya tidak menyukai dampak pernikahan terhadap orang-orang di Tiongkok,” katanya.

Fu menceritakan bagaimana orang tuanya telah menikah dengan tidak bahagia selama yang dia ingat, namun mereka tetap bersama karena menganggap perceraian sebagai hal yang memalukan. “Kemudian sepupu saya menikah baru-baru ini, dan dia mendapat banyak tekanan dari suami dan mertuanya untuk meninggalkan kariernya dan menjadi perempuan tradisional Tiongkok,” katanya.

Fu menambahkan bahwa suatu hari dia ingin memiliki pasangan yang bisa diajak berbagi kehidupan. “Tapi saya memilih untuk tidak menikah,” tambahnya.

Munculnya pilihan pribadi telah mengubah dinamika pernikahan dalam masyarakat Tiongkok, menurut Pan Wang, dosen senior Studi Tiongkok dan Asia di Universitas New South Wales, Australia. “Kehidupan pernikahan hanyalah salah satu dari banyak pilihan gaya hidup saat ini,” kata Wang, penulis buku Love and Marriage in Globalizing China.

"Kini terdapat perekonomian lajang di Tiongkok yang menawarkan segalanya mulai dari pembelian rumah dan peralatan rumah tangga hingga pengalaman kuliner, dan mulai dari hiburan untuk para lajang hingga paket perjalanan solo, semuanya dirancang khusus untuk individu," kata Wang.

Sebelumnya di Tiongkok, memilih untuk tidak menikah bukanlah suatu pilihan bagi sebagian orang. Banyak perkawinan yang diatur oleh orang tua dan keluarga, dan tidak jarang pula para tetua masyarakat, manajer tempat kerja, atau lembaga terlibat dalam perjodohan. “Untuk generasi sebelumnya, cinta dan pernikahan adalah urusan kolektif dan bukan pilihan pribadi,” kata Wang.

Namun meningkatnya fokus pada pendidikan bagi laki-laki dan perempuan pada 1990an ketika Tiongkok melakukan liberalisasi dan modernisasi, ditambah dengan pertumbuhan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya, mengubah masyarakat Tiongkok secara drastis.

Kebijakan

Komunitas tradisional terfragmentasi ketika puluhan juta laki-laki dan perempuan bermigrasi ke kota-kota besar untuk mencari pekerjaan. Kebijakan satu anak di Tiongkok yang diberlakukan sejak tahun 1980 hingga 2015 mendorong keluarga-keluarga yang secara tradisional lebih memilih anak laki-laki untuk tetap memusatkan perhatian, aspirasi, dan sumber daya mereka pada anak tunggal mereka dan bagi banyak keluarga, anak tersebut adalah perempuan.

Dalam masyarakat Tiongkok yang berubah dengan cepat ini, tumbuh generasi perempuan baru yang bertekad menggunakan pencapaian pendidikan mereka untuk memasuki perekonomian Tiongkok dan bersaing untuk mendapatkan peluang dan sumber daya.

Perempuan Tiongkok menciptakan ruang baru bagi diri mereka sendiri dalam masyarakat dan mencapai tingkat keamanan finansial yang sebagian besar perempuan pada generasi sebelumnya hanya dapat mencapainya melalui pernikahan.

“Pernikahan dulunya merupakan hal utama dalam kehidupan, namun sekarang tidak lagi menjadi hal yang penting,” kata Mu Zheng, asisten profesor di Universitas Nasional Singapura.

Berfokus pada penelitian pernikahan dan perilaku keluarga di Tiongkok kontemporer, Zheng mengatakan bahwa meskipun kebijakan pemerintah dan pertumbuhan ekonomi mengubah keadaan ekonomi dan pilihan hidup yang tersedia bagi pria dan wanita, norma-norma budaya Tiongkok tidak berubah dengan cepat.

Baik laki-laki maupun perempuan masih diharapkan untuk bekerja keras di luar struktur keluarga, sementara peran gender masih tetap ada di dalam struktur tersebut, yang berarti bahwa perempuan diharapkan menjadi ibu dan istri yang baik, sementara laki-laki masih dipandang sebagai pencari nafkah utama.

Menurut Zheng, ekspektasi tersebut terasa terbatas pada generasi muda saat ini, sementara peran gender dapat membuat sebagian perempuan dan laki-laki enggan menikah.

Wei Jiawen, 29, duduk di bangku sementara suaminya Pan Wenjun, 30, berdiri di sampingnya selama pernikahan mereka, yang harus ditunda karena wabah penyakit virus corona (covid-19), di Shanghai, Tiongkok, 16 Agustus. 2020.

Wei Jiawen dan suaminya Pan Wenjun merayakan pernikahan mereka bersama keluarga dan teman-teman mereka pada pertengahan Agustus dalam sebuah upacara yang diperkecil dari rencana awal perayaan mereka pada Februari.

“Kami berada di bawah tekanan baik secara fisik maupun mental selama setengah tahun karena penundaan pernikahan,” kata Wei, yang melahirkan seorang putri sambil menunggu penjadwalan ulang pernikahan.

Pengangguran

Yuan Xu dari Shenzhen berpendapat bahwa ekspektasi masyarakat Tiongkok terhadap generasi muda tidak realistis. Perempuan berusia 25 tahun ini kehilangan pekerjaannya di sebuah perusahaan teknologi Tiongkok selama pandemi covid-19 dan dia sekarang bekerja dengan jam kerja lebih panjang dan dibayar lebih sedikit untuk mengelola akun media sosial jaringan restoran lokal.

“Perekonomian saat ini sangat buruk bagi generasi muda Tiongkok.Ketika saya kehilangan pekerjaan, saya mengambil apa pun yang saya dapat temukan,” kata Xu, menggambarkan dia hanya mendapat satu hari libur dalam seminggu dan gajinya terlalu rendah untuk dia menyisihkan banyak uang untuk ditabung.

Pengangguran kaum muda di Tiongkok mencapai rekor tertinggi sebesar 21,3% pada bulan Juni, menurut angka pemerintah, sebuah tonggak sejarah suram yang mendorong pihak berwenang untuk berhenti merilis data mengenai pengangguran.

“Ketika saya mendengar dari keluarga dan pejabat pemerintah bahwa saya harus ingat untuk menikah pada usia yang tepat dan menjadi istri dan menantu yang baik, saya menjadi sangat stres,” katanya.

“Saya tidak bisa melakukan semuanya,” tambahnya.

Xu yakin bahwa tekanan masyarakat dan ekspektasi tradisional tidak hanya membuat generasi muda menjauh dari pernikahan namun juga berisiko membuat pernikahan menjadi tidak berfungsi.

Sisi gelap dari pernikahan baru-baru ini mengemuka di Tiongkok, dan tahun ini disorot dengan jelas melalui serangkaian insiden kekerasan dalam rumah tangga yang brutal yang menarik banyak perhatian publik.

Beberapa kasus melibatkan perempuan yang terluka parah atau bahkan dibunuh oleh suaminya karena mereka sedang mengajukan permohonan, atau berencana untuk mengajukan cerai.

Bersamaan dengan menurunnya jumlah perkawinan, angka perceraian juga meningkat di Tiongkok selama dekade terakhir meskipun pihak berwenang Tiongkok cenderung menolak banyak permohonan cerai yang mereka terima.

Berharap untuk mencegah perceraian impulsif, pemerintah Tiongkok pada 2021 memperkenalkan masa penenangan diri wajib selama 30 hari bagi pasangan yang ingin bercerai.

Xu menggambarkan kebijakan 30 hari pemerintah sebagai upaya putus asa untuk memaksa pasangan untuk tetap bersama. “Dan itu adalah alasan lain mengapa lebih baik tidak menikah sama sekali,” tambahnya.

Situasi berkencan di Tiongkok saat ini jauh lebih beragam dibandingkan sebelumnya, dan orang-orang berkencan karena berbagai alasan selain untuk mencari pasangan hidup, kata Zheng, peneliti di Universitas Singapura.

Kencan dapat dimulai secara offline atau online, melalui teman, kontak bersama, media sosial, aplikasi kencan, atau platform perjodohan.

“Berkencan juga menjadi aktivitas yang lebih mandiri dan mandiri,” katanya.

Xu mengatakan dia baru-baru ini memprioritaskan mendapatkan pengalaman baru dalam berkencan dan kehidupan romantisnya daripada mencari calon suami.

“Sejak lockdown [covid] berakhir, saya kebanyakan berkencan untuk bertemu orang-orang baru yang memiliki hobi dan minat yang sangat berbeda dengan saya,” katanya kepada Al Jazeera.

Jessica Fu dari Guangzhou juga menceritakan kepada Al Jazeera bagaimana dia telah mengubah pendekatannya dalam berkencan dengan mengalihkan fokus dari tekanan, yang dia rasakan dari orang tua dan kerabatnya, untuk mencari pasangan hidup.

“Saya mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa saya tidak terburu-buru untuk menjalin hubungan dan kencan adalah tentang saya menikmati waktu saya bersama orang lain,” kata Fu.

“Itu adalah cara untuk menghilangkan stres pernikahan yang saya alami saat berkencan,” tambahnya.

Namun Fu saat ini sedang istirahat dari dunia kencan. “Saya tidak punya waktu atau tenaga untuk itu. Dan saya menikmati kehidupan lajang saya saat ini.”

(Aljazeera/Cah)