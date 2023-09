US$6 Miliar sudah Ditransfer ke Qatar untuk Pertukaran Tahanan AS-Iran

DANA beku senilai total US$6 miliar telah ditransfer ke bank-bank Qatar berdasarkan kesepakatan pertukaran tahanan Amerika Serikat (AS) dan Iran. Satu pesawat bersiaga di Teheran untuk menerbangkan lima tahanan Amerika. Seorang sumber mengatakan itu kepada AFP pada Senin (18/9/2023).

Pencairan dana oleh sekutu AS, Korea Selatan, yang telah lama diblokir berdasarkan sanksi AS merupakan syarat utama bagi pertukaran lima warga Amerika yang ditahan di Iran. Menurut Teheran, lima warga Iran ditahan di AS.

Qatar, yang bertindak sebagai mediator karena Washington dan Teheran tidak memiliki hubungan diplomatik, telah memberi tahu kedua belah pihak mengenai transfer tersebut, kata sumber yang menjelaskan rincian masalah tersebut.

Baca juga: Akses US$6 Miliar, Iran Berharap pada Pertukaran Tahanan dengan AS

"Pejabat Iran dan AS telah diberitahu oleh Qatar bahwa seluruh US$6 miliar telah ditransfer dari Swiss ke rekening bank di Qatar," kata sumber itu yang meminta tidak disebutkan namanya.

"Jet Qatar bersiaga di Iran untuk membawa lima warga negara AS dan dua kerabatnya ke Doha."

Iran sebelumnya menyuarakan harapan bahwa pertukaran tahanan dengan Amerika Serikat akan dilakukan pada Senin malam.

Baca juga: Gedung Putih Bantah Beri Tebusan ke Iran

"Kami berharap memiliki akses total terhadap aset-aset Iran hari ini," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Nasser Kanani pada konferensi pers di Teheran.

Pertukaran tahanan akan dilakukan pada hari yang sama dan lima warga Iran yang dipenjara di Amerika akan dibebaskan.

Iran telah menghasilkan US$6 miliar melalui penjualan minyak ke Korea Selatan yang membekukan dana tersebut setelah Amerika Serikat di bawah mantan presiden Donald Trump menerapkan kembali sanksi ketika ia menarik diri dari perjanjian nuklir penting.

Kelima orang Amerika tersebut--semua dianggap warga negara Iran oleh Teheran yang menolak kewarganegaraan ganda--dibebaskan menjadi tahanan rumah ketika kesepakatan itu disetujui bulan lalu. (AFP/Z-2)