KTT ASEAN Plus Three Bahas Limbah Fukushima hingga Uji Coba Rudal Balistik

KONFERENSI Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN Plus Three (APT) antara negara-negara ASEAN plus Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan membahas beberapa isu penting salah satunya pembuangan limbah nuklir radioaktif PLTN Fukushima.

"Para pemimpin APT juga sepakat mengenai pentingnya mengelola perbedaan dengan damai agar situasi tetap kondusif terus terjaga. Kemudian mengenai isu Fukushima, Jepang dan Tiongkok mengangkat isu tersebut," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (6/9).

Pembahasan terkait pembuangan limbah tersebut bahwa Jepang telah dan akan bekerja sama dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Diketahui bahwa pembuangan limbah radioaktif PLTN Fukushima Daiichi ke Samudra Pasifik pada 24 Agustus lalu dan dibutuhkan 30 tahun untuk membuang limbah tersebut.

Pembahasan lainnya terkait dengan uji coba rudal balistik yang dilakukan oleh Korea Utara. Diberitakan sebelumnya bahwa Korea Utara meluncurkan 2 rudal balistik ke perairan wilayah barat.

"Beberapa negara sampaikan concern terkait uji coba rudal balistik oleh Korea Utara. Korea Selatan sebagai koordinator negara Plus Three menyampaikan rencana akan dimulainya kembali dialog Plus Three termasuk di tingkat KTT yang terakhir dilakukan pada tahun 2019," ujar Retno.

KTT APT kali ini menyepakati kerja sama pembangunan ekosistem kendaraan listik kawasan dengan mengadopsi ASEAN Plus Three Leaders’ Statement on Developing Electric Vehicle Ecosystem.

Pada KTT ke-42, Leaders ASEAN menyepakati mengenai masalah pengembangan ekosistem EV. Maka APT kali ini adalah implementasi dari kesepakatan ASEAN yang kemudian mendapatkan dukungan kerja sama dengan negara-negara Plus Three. (Z-5)