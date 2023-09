Menparekraf Dukung Pelaksanaan Pekan Ekonomi Kreatif ASEAN di Jakarta

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf), Sandiaga Uno, mengapresiasi kegiatan pekan ekonomi kreatif ASEAN sebagai bagian dari pendukungan penuh terhadap penyelenggaraan KTT ASEAN ke-43 di Jakarta.

Menparekraf Sandiaga saat "The Weekly Brief With Sandi Uno" di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Senin (4/9), menjelaskan salah satu kegiatan yang akan berlangsung untuk memeriahkan KTT ASEAN ke-43 adalah event berbasis komunitas "CelebrASEAN 2023: ASEAN and Creative Economy Week" pada 6-9 September 2023 di kawasan stasiun MRT Jakarta.

“Ini keren banget karena logonya sendiri Celebration for ASEAN: Creative Economy Week, menjadi sebuah event yang bagus dalam mendukung salah satu tema gelaran KTT ASEAN ke-43,” creative economy, katanya.

Baca juga: Kemenparekraf Kembangkan Pariwisata Berbasis Green Tourism

Direktur Pemasaran Pariwisata Regional I (Asia Pasifik) Kemenparekraf/Baparekraf, Wisnu Sindhutrisno, mengatakan bahwa ini waktu yang tepat bagi Kemenparekraf untuk ikut menyukseskan gelaran KTT ASEAN ke-43 dan kegiatan ini bisa membawa pesan yang kuat bagi komunitas ASEAN untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat ASEAN dan menegaskan legalisasi Jakarta sebagai Capital of Creative Economy.

“Kita mendukung penuh bersama Kemenlu dan Pemprov DKI dan akan membuka 10 booth yang menampilkan desa-desa wisata, produk UMKM, dan pameran digital creative economy yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat,” ujarnya.

Baca juga: Sandiaga Uno Dorong Pengembangan UMKM Berbasis Masjid

Stafsus Kadin Indonesia William Sabandar menjelaskan ide kegiatan ini bermula dari Kadin berkoordinasi dengan pihak-pihak di Kementerian Luar Negeri, Kemenparekraf dan MRT.

“Kita akan menggunakan jalur MRT sebagai ruang pamer. Mudah-mudahan ini menjadi inisiatif warga Jakarta untuk menyukseskan event internasional ini, jadi ASEAN for the people ” katanya.

MRT merupakan pendukung mobilitas orang dari poin ke poin. Ia kemudian mengajak publik untuk beralih ke transportasi publik.

(Z-9)