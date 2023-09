Presiden Buka KTT ke-26 ASEAN-Tiongkok

Presiden Joko Widodo membuka Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-26 ASEAN-Tiongkok di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (6/9). Agenda tersebut merupakan bagian dari rangkaian KTT ke-43 ASEAN di Jakarta.

Dalam pembukaan itu, Jokowi menyebut Tiongkok sebagai salah satu dari empat mitra dialog yang memiliki status sebagai mitra strategis komprehensif. Itu memiliki makna yang sangat berarti, terlebih, tahun ini juga tercatat sebagai perayaan 20 tahun aksesi Tiongkok terhadap Traktat Persahabatan dan Kerja Sama (Treaty of Amity and Cooperation/TAC).

"Kita perlu memaknai semua ini dengan merealisasikan kerjasama konkrit yang saling menguntungkan," ujar Jokowi dalam pidatonya.

Kerja sama konkret, sambungnya, hanya bisa dilakukan apabila ASEAN dan Tiongkok memiliki kepercayaan yang kuat satu sama lain. Ia berharap kepercayaan itu bisa terus dibangun dan dipelihara semua pihak.

"Trust dan kerjasama konkret inilah yang dapat menjadi positive post bagi stabilitas dan perdamaian kawasan," ucap mantan wali kota Surakarta itu.

Puncak KTT ke-43 ASEAN dibuka pada Selasa (5/9). Sebagai Ketua ASEAN tahun ini, Indonesia mengusung tema ASEAN Matters: Epicentrum of Growth.

Pada hari ini, Kepala Negara akan menghadiri 6 pertemuan yaitu 26th ASEAN-China Summit; 24th ASEAN-Republic of Korea (ROK) Summit; 26th ASEAN-Japan Summit; 11th ASEAN-U.S. Summit; ASEAN-Canada Summit; dan 26th ASEAN Plus Three (APT) Summit.