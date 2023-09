Setelah Lima Dekade, Pria AS ini Akhirnya Bebas dari Tuduhan Pemerkosaan berkat Bukti DNA

Pada 1975 Leonard Mack ditangkap di Greenburgh, negara bagian New York. Ia dituduh memerkosa seorang gadis remaja yang sedang berjalan pulang dari sekolah bersama temannya.

Kala itu, polisi mengumumkan pencarian tersangka berkulit hitam di lingkungan yang sebagian besar berkulit putih, dan tak lama setelah itu menangkap Mack, seorang warga Afrika-Amerika. Ia dihukum selama tujuh setengah tahun.

Setelah bebas dari hukuman, Mack yang merasa tidak bersalah terus berjuang membersihkan namanya. Setelah lima dekade, Mack yang kini berusia 72 tahun, akhirnya dinyatakan tidak bersalah karena bukti DNA terbaru menyatakan ia bukanlah pelaku seperti yang dituduhkan.

"Ini adalah hukuman salah terpanjang dalam sejarah AS yang diketahui oleh Innocence Project yang dibatalkan berdasarkan bukti DNA," kata kantor kejaksaan, Selasa (5/9).

“Usaha Mack yang tak tergoyahkan berjuang untuk membersihkan namanya selama hampir 50 tahun, akhirnya berhasil.”

Menurut National Registry of Exonerations, 575 orang yang bersalah telah dibebaskan berdasarkan tes DNA baru sejak tahun 1989, 35 di antaranya masih menunggu eksekusi (untuk dibebaskan).

Para peneliti mengatakan tersangka berkulit hitam jauh lebih besar kemungkinannya menjadi subyek hukuman yang salah dibandingkan orang kulit putih yang tidak bersalah.

Menurut National Registry of Exonerations, meskipun jumlah warga kulit hitam hanya 13,6% dari total populasi AS, lebih dari separuh dari 3.300 orang yang hukumannya dibatalkan antara tahun 1989 dan 2022 adalah warga kulit hitam, menurut National Registry of Exonerations.

Menanggapi pembebasannya, Mack cuma berkata singkat: "Saya akhirnya bebas." (AFP/M-3)