Dusit Internasional Praktikan Inisiatif Berkelanjutan dengan Kelola Kebun Teh dan Sayur Organik

Dusit Internasional, perusahaan perhotelan dan pengembang pemukiman asal Thailand melanjutkan inisiatif keberlanjutannya, sebagai bagian dari prinsip environmental, social, and corporate governance (ESG) dengan mengelola perkebunan teh dan sayur yang akan memasok kebutuhan di dua hotelnya di Jepang. Hotel pertama mereka di Jepang adalah Hotel ASAI Kyoto Shijo yang dibuka pada 1 Juni 2023 serta Hotel Dusit Thani Kyoto yang akan dioperasikan pada 1 September 2023.

Area General Manager Makoto Yamashita dalam keterangan tertulisnya memaparkan pengelolaan kebun teh dijalankan melalui kemitraan dengan TeaRoom Inc. berupa pembangunan Dusit Tea Garden yang mempraktikan budidaya yang ramah lingkungan. Dusit Tea Garden, terletak di Wazuka, Kyoto. Mulai September 2023, seluruh teh yang disajikan di kedua hotel dusit di Jepang ini berasal dari kebun organik tersebut.

Selanjutnya, praktik berkelanjutan akan dilakukan dengan pengomposan limbah makanan yang hasil pupuknya akan dimanfaatkan di kebun teh. Praktik teh organik itu diharapkan dapat menjadi bagian dari model penanaman teh di Jepang. Hasil panen kebun itu nantinya diharapkan juga diekspor ke Thailand.

Lebih jauh lagi, Hotel ASAI Kyoto Shijo akan menawarkan para tamu untuk mengikuti upacara minum teh. Sementara, Hotel Dusit Thani Kyoto akan menampilkan salon teh agar para tamu dapat merasakan budaya minum teh dan paket ekowisata memetik teh di Dusit Tea Garden.

TeaRoom Inc. didirikan pada 2018, mengambil alih pabrik teh Jepang di wilayah Honyama di Prefektur Shizuoka. Perusahaan ini kemudian mendirikan The Craft Farm, pada 2020. The Craft Farm bertanggung jawab atas seluruh rantai pasok dari hulu hingga penjualan dengan prinsip ekonomi sirkular, berkelas premium serta metode khas Jepang, termasuk komodifikasi upacara minum teh.

Berikutnya, inisiatif berkelanjutan lainnya adalah perkebunan sayur Dusit Farm yang dikelola melalui kemitraan dengan Ohara Farmy. Sayuran yang dipanen akan memasok kebutuhan di kedua hotel Dusit. Kini, telah ditanam pok choy dan sayuran lainnya yang banyak digunakan dalam masakan Thailand. Dusit Farm berencana akan membuat paket wisata untuk menawarkan pengalaman memanen sayuran pada para tamu dan pengunjung hotel. Dusit Farm terletak di Oharanomuracho, Sakyo Ward Kyoto, sekitar 20 menit naik mobil dari pusat Kota Kyoto.

Dusit International didirikan pada 1948 dan juga terdaftar dengan nama Dusit International atau Dusit Thani Public Company Limited (DUSIT) di Bursa Efek Thailand. Operasinya terdiri dari lima unit bisnis berbeda namun saling melengkapi yaitu hotel dan resor, pendidikan perhotelan, makanan, pengembangan properti, dan layanan terkait perhotelan.

Portofolio hotel, resor, dan vila premium grup ini mencakup 300 properti yang beroperasi di bawah tujuh merek yaitu Dusit Thani, Dusit Devarana, Dusit Suites, dusitD2, Dusit Princess, ASAI Hotels, dan Elite Havens yang tersebar di 19 negara.