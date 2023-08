Wamenlu Indonesia dan Menlu Vanuatu Ground Breaking Renovasi Bandara Port Vila

WAKIL Menteri Luar Negeri Indonesia Pahala Nugraha Mansury bersama Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Vanuatu Matai Seremaiah Nawalu melakukan ground-breaking menandai dimulainya renovasi gedung VIP di Bandara Port Vila. Gedung itu rusak disapu Siklon Judy dan Kevin, Maret 2023.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di sela-sela kunjungan Pahala ke Port Villa, Vanuatu, guna menghadiri rangkaian Pertemuan Tingkat Tinggi ke-22 Melanesian Spearhead Group (MSG). Pahala menyampaikan simpati atas bencana alam yang melanda Vanuatu.

“Sebagai negara yang juga rawan dilanda bencana, Indonesia memahami hal tersebut, dan menegaskan solidaritas terhadap saudara-saudara kita di Vanuatu. A friend in need is a friend indeed," kata Pahala pada acara yang dilakukan di Vanuatu, Selasa (22/8) itu.

Arti penting lainnya dari pembangunan bandara tersebut adalah mengingat bandara merupakan wajah yang pertama kali dilihat oleh para tamu dan turis yang berkunjung di Vanuatu. Melalui proyek renovasi ini, kata dia, Indonesia berharap dapat turut berkontribusi terhadap sektor pariwisata Vanuatu.

Pahala berharap proyek renovasi dapat meningkatkan people to people contact antara Indonesia dengan Vanuatu. Renovasi gedung VIP dilakukan dengan bantuan hibah dari Pemerintah Indonesia.

Sebanyak 30 pekerja asal Indonesia telah berada di Port Vila, Vanuatu untuk memulai proses renovasi. Desain dari ruang VIP juga akan mencerminkan budaya Indonesia dan Vanuatu.

“Saya berharap masyarakat kita dapat saling mengenal satu sama lain, membangun kesepahaman, dan hubungan yang lebih dekat," ujar Pahala.

Pada kesempatan sama, Matai Seremaiah mengapresiasi bantuan renovasi dari Pemerintah Indonesia ini. Secara khusus, Menlu Seremaiah menyampaikan ucapan terima kasih Presiden Jokowi dan rakyat Indonesia atas bantuan yang diberikan pascabencana Siklon Judy dan Kevin.

Ia berharap, proyek ini dapat menjadi awal bagi Indonesia dan Vanuatu untuk dapat memperkuat kerja sama di berbagai bidang.

Dalam kesempatan tersebut, Pahala juga menyampaikan harapan bahwa proyek renovasi ini dapat membuka jalan bagi Indonesia untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur lain di Vanuatu.

Pahala menegaskan kesiapan Indonesia untuk membantu dan meningkatkan kerja sama dengan negara Pasifik lainnya. (Z-1)