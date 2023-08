Junta Niger Janjikan Masa Transisi Tiga Tahun

JUNTA Niger mengusulkan sistem pemerintahan transisi tiga tahun ke depan dalam membentuk pemerintahan sipil. Itu sesuai kesepakatan hasil pertemuan pemimpin junta Niger Abdourahmane Tchiani dengan delegasi Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (ECOWAS) di Niamey.

Tchiani menegaskan setiap intervensi militer di Niger akan mengganggu rencana tersebut. Namun saat mengumumkan pernyataannya tersebut dia tidak memberikan perincian tentang rencana peralihan kekuasaan.

Dia hanya mengatakan bahwa prinsip-prinsip rencana itu akan diputuskan dalam waktu 30 hari pada dialog yang akan diselenggarakan oleh dewan militer yang berkuasa.

“Baik Dewan Nasional untuk Perlindungan Tanah Air maupun rakyat Niger tidak menginginkan perang, dan tetap terbuka untuk dialog,” katanya setelah pertemuan pertamanya dengan delegasi dari ecowas di ibu kota Niger, Niamey.

“Tapi mari kita perjelas: Jika serangan dilakukan terhadap kita, itu tidak akan menjadi jalan-jalan di taman yang tampaknya dipikirkan oleh beberapa orang,” katanya.

ECOWAS telah memberlakukan sanksi berat terhadap Niger setelah kudeta 26 Juli dan telah memerintahkan pengerahan pasukan siaga untuk memulihkan aturan konstitusional di negara tersebut. Blok tersebut mengatakan pada Jumat (18/8), bahwa Hari-H yang dirahasiakan telah disetujui untuk kemungkinan intervensi militer dan bahwa 11 dari 15 negara anggotanya telah setuju untuk mengerahkan pasukan dalam operasi tersebut.

Dalam pidatonya selama 12 menit, Tchiani mengklaim ECOWAS bersiap untuk menyerang Niger dengan membentuk tentara pendudukan bekerja sama dengan tentara asing. Dia juga mengecam apa yang disebutnya sanksi ilegal dan tidak manusiawi yang diberlakukan oleh blok regional.

“Saya tegaskan kembali di sini bahwa ambisi kami bukan untuk merebut kekuasaan. Saya juga menegaskan kembali kesiapan kami untuk terlibat dalam dialog apa pun, selama itu memperhitungkan orientasi yang diinginkan oleh orang-orang Niger yang bangga dan tangguh,” tambahnya.

ECOWAS telah mengambil sikap yang lebih keras terhadap kudeta 26 Juli di Niger, yang ketujuh di kawasan itu dalam tiga tahun, daripada yang sebelumnya di Mali, Burkina Faso dan Guinea. Blok tersebut meskipun mengancam intervensi militer juga mengejar jalur diplomatik untuk membalikkan perebutan kekuasaan di Niger.

Niger merupakan sebuah negara yang memiliki kepentingan strategis bagi kekuatan regional dan global karena cadangan uranium dan minyaknya. Negara itu juga terlibat dalam perang melawan kelompok bersenjata yang terkait dengan al-Qaeda dan ISIL.

Sementara para pemimpin kudeta Niger telah menolak misi sebelumnya, delegasi ECOWAS pada Sabtu (19/8), yang dipimpin oleh mantan kepala negara Nigeria Jenderal Abdulsalami Abubakar, bertemu dengan perdana menteri yang ditunjuk militer.

Setelah bertemu Tchiani, blok tersebut juga bertemu secara terpisah dengan Presiden terguling Mohamed Bazoum, yang telah ditahan di bawah tahanan rumah di Niamey sejak militer mengambil alih.

“Kami bertemu Bazoum, kami mendengar darinya apa yang telah dilakukan padanya. Dia memberi tahu kami tentang masalah yang dia hadapi. Kami akan bawa ke pemimpin yang mengirim kami ke sini..Tanpa ragu, pertemuan tersebut telah membuka diskusi untuk mengarah pada cara menyelesaikan krisis ini,” paparnya.

Kedatangan delegasi ECOWAS di Niamey mengikuti kedatangan duta besar Amerika Serikat yang baru untuk Niger, Kathleen FitzGibbon. Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan fokus diplomatik utusan baru itu adalah mengadvokasi solusi diplomatik yang menjaga tatanan konstitusional dan pembebasan segera Bazoum, keluarganya, dan semua orang yang ditahan secara tidak sah.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga telah bergabung dalam upaya rekonsiliasi, mengirimkan perwakilan khususnya untuk Afrika Barat dan Sahel, Leonardo Santos Simao, ke Niamey dalam misi untuk memfasilitasi penyelesaian yang cepat dan damai atas krisis Niger.

Sementara itu, di jalan-jalan Niamey pada Sabtu, banyak warga mengatakan mereka bersiap melawan intervensi militer ECOWAS. Ribuan orang berbaris di luar stadion utama untuk mendaftar sebagai pejuang dan sukarelawan untuk membantu kebutuhan lain jika militer membutuhkan dukungan. Beberapa orang mengaku telah menunggu sejak pukul 03.00, sementara sekelompok pemuda dengan riuh meneriakkan dukungan terhadap penguasa militer dan menentang ECOWAS serta mantan penguasa kolonial Prancis.

?Saya di sini untuk perekrutan menjadi prajurit yang baik. Kami semua di sini untuk itu. Jika Tuhan menghendaki, kita semua akan pergi," kata Ismail Hassan, seorang warga yang mengantre untuk mendaftar.

Penyelenggara acara Amsarou Bako mengklaim militer tidak terlibat dalam perekrutan sukarelawan untuk mempertahankan kudeta, meskipun mengetahui inisiatif tersebut. Beberapa jam setelah perjalanan dimulai, penyelenggara mengatakan akan ditunda, tetapi tidak menjelaskan alasannya.

Perselisihan di barisan

Meskipun tampak jelas mendukung para pemimpin kudeta, para analis mengatakan militer belum berhasil melakukan kontrol penuh atas negara itu.

“Junta ini melemparkan setiap taktik yang telah didengarnya dan melihat apakah itu akan berhasil. Mereka mengaku memiliki kebebasan memilih, namun mereka telah menekan semua protes pro-Bazoum dan pemahaman saya adalah bahwa telah terjadi demonstrasi atau percobaan demonstrasi di seluruh negeri,” kata Bisa Williams, yang menjabat sebagai mantan duta besar AS untuk Niger.

Dia telah mendengar banyak laporan ketidakpuasan di dalam militer dan banyak kerentanan di Niger saat ini. Begitu banyak angkatan bersenjata ditarik ke Niamey dan jauh dari pinggiran wilayah lain di negara itu, membiarkan area ini terbuka lebar.

“Jadi, ada disorientasi, ada kebingungan, dan saya mengerti ada banyak perselisihan di barisan,” jelasnya.

Sebelum kudeta, negara-negara Barat telah melihat Niger sebagai salah satu negara demokrasi terakhir yang dapat mereka ajak bermitra untuk memukul mundur al-Qaeda dan ISIL di wilayah Sahel, dan menggelontorkan bantuan dan bantuan militer jutaan dolar untuk menopang pasukan Niger.

Tetapi gejolak politik di Niger telah memperkuat kelompok-kelompok ini, dengan mantan pejuang mengatakan kepada The Associated Press bahwa mereka telah mengambil keuntungan dari kebebasan bergerak yang disebabkan oleh operasi militer yang ditangguhkan dari pasukan Prancis dan AS serta tentara Niger yang terganggu.

Pekan lalu, sedikitnya 17 tentara tewas dan 20 luka-luka dalam penyergapan oleh para pejuang. Itu adalah serangan besar pertama terhadap tentara Niger dalam enam bulan.

Sehari kemudian, setidaknya 50 warga sipil tewas di wilayah Tillaberi oleh pejuang yang diyakini sebagai anggota ISIL, lapor AP, mengutip laporan keamanan internal untuk kelompok bantuan.

“Sementara para pemimpin Niger termakan oleh politik di ibu kota, pukulan genderang dari serangan jihadis yang mematikan terjadi di pedesaan,” kata Corinne Dufka, seorang analis politik yang berspesialisasi di wilayah Sahel. (Aljazeera/Z-3)