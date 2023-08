Rayakan Kemerdekaan, Konsulat Kehormatan RI di Ghana Donasi untuk Empat Sekolah

KONSUL Kehormatan Republik Indonesia di Ghana, pada Kamis (17/8) pukul 10 pagi waktu setempat telah memberikan donasi produk dan peralatan sekolah dari perusahaan Indonesia dalam jumlah besar kepada empat sekolah dasar di Adentan dan Madina yang tidak jauh dari Ibu Kota Accra dalam rangka memperingati HUT ke-78 Kemerdekaan RI.

Donasi berupa barang-barang tersebut disumbangkan oleh beberapa perusahaan Indonesia di Ghana yaitu United Foods Indo Ghana Limited di Accra, produsen mi instan yang sangat popular Peace Indo Ghana Limited di Tema, produsen sabun Medissoft l serta Wings Group Indonesia atau brand produk Afrika pertama di East Legon, produsen sabun bubuk Soklin, Santex .dan detergen lainnya.

Turut hadir pada kesempatan ini adalah Country Director dan Deputy Regional Africa Representative of Food and Agricultural Organization (FAO) of the United Nations (UN), Yurdi Yasmi beserta istri.

Penerima manfaat dari sekolah ini adalah Holy Rosary R.C Basic Schools dan De Youngsters International School, semuanya berlokasi di Adent serta British Columbia College (BCC), Madina dan Bettle Presbyterian Basic School.

Setiap sekolah dan para siswa mendapatkan produk donasi dari beberapa perusahaan Indonesia serta alat tulis dalam jumlah cukup besar.

Rois Group of Companies Limited juga memberikan donasi proyektor yang diserahkan langsung oleh istri dari Konsul Kehormatan RI untuk Ghana, Gifty Rois.

Kehadiran Gifty Rois tidak hanya sebagai pendamping Konsul Kehormatan RI untuk Ghana, tetapi juga sebagai Direktur Pelaksana Sekolah Dasar Holy Rosary R.C.

“Sekolah dan lembaga Pendidikan di strata apapun di Ghana memiliki tantangan besar untuk kemajuannya di masa depan. Oleh karena itu sumbangan alat tulis dan sarana peralatan seperti proyektor adalah alat bantu yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para siswa dalam proses belajar mengajar,“ kata Gifty.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Holy Rosary R.C. (JHS), Esther Bonney menyambut gembira inisiatif KJRI dan mitranya di negara tersebut.

Dia bersyukur bahwa sekolah mereka memiliki kesempatan untuk dipilih untuk kehormatan seperti itu. Dia menyebutkan kurangnya proyektor dan komputer serta spidol papan tulis sebagai beberapa tantangan utama yang dihadapi sekolah mereka.

Pertama Kali Meriah

Acara ini dihadiri puluhan siswa dan para guru dari berbagai sekolah penerima bantuan. Kegiatan ini adalah untuk pertama kalinya Hari Kemerdekaan Indonesia di Ghana diselenggarakan dengan meriah.

Acara peringatan HUT ke-78 Kemerdekaan RI di Ghana dihadiri semua pejabat pemerintah tingkat atas dan para pemimpin pendidikan untuk menyemarakkan acara tersebut.

Perayaan tersebut digelar dengan tema, '"Terus Melaju untuk Indonesia" atau Terus Maju untuk Indonesia Maju".

Dalam sambutannya, Konsul Kehormatan Republik Indonesia di Ghana, HE Paskal A.B. Rois menyampaikan kepada hadirin bahwa Hari Kemerdekaan di Indonesia selalu dirayakan dengan penuh kegembiraan, semangat patriotisme dan persatuan.

“Acara hari ini diselenggarakan persis sama dengan yang dilakukan rakyat Indonesia setiap tanggal 17 Agustus yaitu para pemimpin memberikan donasi sambil berdialog langsung dengan komunitas setempat” terang Rois.

'Bagi kami di Konsul Kehormatan RI Ghana, kami telah memutuskan untuk bersama-sama dengan perusahaan Indonesia dan diaspora Indonesia di Ghana berkolaborasi untuk meningkatkan hubungan yang semakin erat dengan para pemimpin di Ghana sekaligus berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti hari ini” tuturnya.

30 Mahasiswa dari Ghana Kuliah di Indonesia

Rois menambahkan bahwa saat ini lebih dari 30 mahasiswa Ghana saat ini sedang menyelesaikan studinya di berbagai program sarjana, magister, dan doktoral yang didanai sebagian oleh universitas-universitas Indonesia dengan beasiswa.

“Bahkan saat ini beberapa mahasiswa juga sedang menempuh mata kuliah lain yang dibiayai penuh dengan skema beasiswa KNB (Kemitraan Negara Berkembang)," jelas Rois.

"Ada empat mahasiswa telah memenuhi syarat untuk studi lanjut di Indonesia tahun ini dan juga akan berangkat ke negara Asia pada September 2023 untuk memulai program gelar mereka di berbagai bidang akademik,” ujar Rois.

Ia menggunakan kesempatan itu untuk menghimbau segenap masyarakat di Ghana termasuk mahasiswa, dosen di berbagai universitas untuk menjadi bagian dari apa yang digambarkannya sebagai 'dukungan menarik dari Indonesia untuk memperkuat basis sumber daya manusia di dunia berkembang, termasuk Ghana'.

Di samping mengajak masyarakat Ghana untuk mengetahui sejauh mana kerja sama pemerintah Indonesia dengan Ghana dalam sektor pendidikan, kesempatan ini juga digunakan Rois untuk mempromosikan event tahunan Kementerian Perdagangan RI yaitu Trade Expo Indonesia (TEI) yang akan dibuka di Kota BSD Tangerang, Indonesia pada 18-22 Oktober 2023.

Jalin Kerja Sama Perdagangan Indonesia-Ghana

“Ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk warga Ghana yang berprofesi sebagai pedagang, produsen, importir, distributor dan grosir, pengusaha hotel dan pemilik restoran, asosiasi bisnis serta unsur media untuk memanfaatkan pameran ini sekaligus berwisata ke Bali yang dikenal sebagai salah satu destinasi wisata terbaik di dunia,“ jelas Rois.

Puji Inisiatif Konsul Kehormatan RI

Kepala Eksekutif Kota (MCE) untuk Majelis Kota Adentan, Hon. Alexander Nii Noi Adumuah, memuji inisiatif Konsul Kehormatan RI. Ia menggambarkan langkah tersebut sebagai salah satu yang akan membuka beberapa bidang kerja sama antara Indonesia dan Ghana serta Kotamadya Adentan dan Konsulat.

Anggota parlemen untuk Daerah Pemilihan Adentan, Hon. Mohammed Adamu Ramadan mengucapkan selamat kepada rakyat Indonesia atas perayaan HUT k-78 Kemerdekaan ke-78 serta atas pencapaian pembangunan yang begitu tinggi sebagai sebuah negara.

Dia berharap perayaan hari itu di Ghana akan membawa manfaat bagi kedua negara.

Acara ini diakhiri dengan foto bersama dan penyerahan hasil prakarya berupa lukisan tentang Indonesia yang dibuat oleh siswa Sekolah Dasar Adentan. Hasil prakarya ini diserahkan oleh Direktorat Pendidikan Kota yaitu Miss Gifty Mussey sebagai bentuk apresiasi untuk Konsul Kehormatan RI di Ghana. (RO/S-4)