Bentuk Kerja Sama di Bidang Politik Antar Negara-negara ASEAN

KERJA sama di bidang politik negara-negara ASEAN didasarkan pada sistem hukum internasional. Tujuannya adalah agar kerja sama yang terjadi tidak menimbulkan penyebab sengketa, mengingat adanya perbedaan sistem politik di berbagai negara, termasuk di negara-negara ASEAN.

Dalam mencapai tujuan pembentukannya, ASEAN berusaha meminimalkan masalah yang bisa timbul akibat interaksi antar negara, terutama dalam bidang politik. Kerjasama di bidang politik ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas, keamanan, dan perdamaian antar negara anggota di dalam ASEAN.

Contoh kerjasama ASEAN di bidang politik:

Baca juga: Alasan Negara-Negara Asia Tenggara Perlu Mengandalkan Kerja Sama Ekonomi

Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN (ADMM), yang membahas kerjasama dan diplomasi politik dalam bidang pertahanan dan keamanan negara-negara ASEAN. Pengiriman duta dan konsulat sebagai wakil negara di negara-negara ASEAN untuk berdiskusi dan berperan dalam stabilitas politik di kawasan tersebut. Perjanjian ekstradisi ASEAN, yang memungkinkan negara-negara anggota bekerja sama dalam mengembalikan tersangka kejahatan ke negara asalnya untuk menjaga stabilitas politik di ASEAN. Perjanjian kawasan bebas nuklir, yang melarang penggunaan dan perancangan senjata nuklir di kawasan ASEAN. Perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral, yang merupakan komitmen negara-negara ASEAN untuk menjaga keamanan dan netralitas dalam konflik yang terjadi di kawasan.

Contoh lain dari bentuk kerjasama di bidang politik ASEAN meliputi SEATO (Southeast Asia Treaty Organization) untuk pertahanan politik, ZOPFAN (Zone of Peace, Freedom and Neutrality) untuk menjaga kawasan bebas dari gangguan, AFTA (ASEAN Free Trade Area) untuk mendukung perdagangan, dan ASA (Association of Southeast Asia) untuk mendorong pembangunan kawasan di Asia Tenggara.

Baca juga: DPR RI Berkomitmen Dorong Perdamaian di Myanmar dalam Sidang Umum ke-44 AIPA

SEATO adalah sebuah organisasi yang bertujuan untuk pertahanan politik di wilayah Asia Tenggara.

ZOPFAN adalah sebuah deklarasi yang bertujuan untuk menjaga Asia Tenggara tetap bebas dari segala gangguan.

AFTA adalah sebuah blok perdagangan kesepakatan yang melibatkan negara-negara Asia Tenggara, dan tujuannya adalah untuk mendukung manufaktur lokal di seluruh negara anggota ASEAN.

ASA adalah sebuah kerjasama regional yang bertujuan untuk mendorong pembangunan kawasan di wilayah Asia Tenggara

(Z-3)