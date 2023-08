Saudi Tahan Kerabat Warga AS yang Gugat Pangeran MBS

KELOMPOK hak asasi manusia menuduh Arab Saudi menahan lima kerabat seorang warga negara Amerika Serikat (AS) yang mengajukan gugatan komersial di Pennsylvania terhadap sejumlah anggota kerajaan, termasuk Putra Mahkota Mohammed bin Salman. Kelima tahanan muncul sebentar pada Senin (31/7/2023) di Pengadilan Kriminal Khusus di Riyadh yang didirikan pada 2008 untuk mengadili kasus terorisme.

Itu dikatakan Abdullah Alaoudh, orang Saudi dan direktur Freedom Initiative yang berbasis di Washington. "Seorang hakim membacakan nama kelima orang itu tetapi tidak mengungkapkan mereka telah didakwa atau menetapkan tanggal untuk sidang baru," kata Alaoudh.

Freedom Initiative mengecam proses tersebut. Mengubah perselisihan pribadi dan komersial menjadi dasar penahanan yang tidak adil, menurutnya, merupakan penyalahgunaan wewenang yang parah oleh pengadilan Saudi.

Pejabat Saudi belum menanggapi pertanyaan tentang kasus tersebut. Kelima tahanan tersebut ialah kerabat warga negara AS berusia 15 tahun, Rakan Nader Aldossari. Keluarganya mengajukan gugatan pada Juni 2020 atas namanya terhadap mantan Putra Mahkota Mohammed bin Nayef.

Gugatan ayah Rakan, pengusaha Saudi Nader Turki Aldossari, menuduh bin Nayef dan entitas Saudi lain gagal menghormati kontrak berusia puluhan tahun terkait dengan proyek kilang di pulau Karibia Saint Lucia. Gugatan tersebut kemudian diubah untuk memasukkan Pangeran Mohammed, yang menyatakan bahwa dia telah menempatkan bin Nayef sebagai tahanan rumah dan menyita asetnya, sehingga mencegah bin Nayef untuk memenuhi kewajiban kontraknya.

Pengadilan AS telah menolak gugatan itu, tetapi pihak berwenang Saudi tetap menahan kerabat Rakan awal tahun ini sebagai pembalasan. Denmikian menurut pernyataan yang dikeluarkan minggu lalu oleh Freedom Initiative, Democracy for the Arab World Now, dan ALQST for Human Rights. "Ketiga organisasi tersebut meminta pemerintahan Biden untuk menuntut pembebasan anggota keluarga Aldossari dan mengakhiri penganiayaan mereka," kata pernyataan itu.

Departemen Luar Negeri menolak mengomentari secara spesifik kasus tersebut. Namun, sebagai tanggapan atas surat dari Rakan kepada Presiden AS Joe Biden, seorang pejabat Departemen Luar Negeri mengatakan Washington akan mendorong pemerintah Saudi agar jelas dan transparan tentang tuduhan itu.

Tanggapan, yang dilihat oleh AFP minggu ini, menambahkan, "Kami telah menyampaikan kekhawatiran tentang dugaan tindakan represi transnasional dengan pemerintah Saudi berulang kali dan akan mengangkat kasus Anda dengan lawan bicara kami di Saudi sebagaimana mestinya." (AFP/Z-2)