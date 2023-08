6 Tim Paduan Suara Indonesia Panen Juara dan Penghargaan di 5th Tokyo International Choir Competition

DUTA Besar Republik Indonesia (Dubes RI) untuk Jepang Heri Akhmadi menyambut gembira raihan prestasi enam tim paduan suara Indonesia yang meraih juara dan penghargaan di 5th Tokyo International Choir Competition (TICC). Kompetisi ini digelar oleh International Choral Organization of Tokyo (ICOT) pada 28-30 Juli 2023.

“Saya sungguh bangga dan mengapresiasi capaian prestasi luar biasa dari tim-tim paduan suara Indonesia ini. Saya mendorong adik-adik untuk terus berlatih guna mempertahankan prestasi. Saya juga berharap agar suatu saat akan ada juri asal Indonesia yang ikut serta dalam penilaian kompetisi ini. Keikutsertaan Indonesia dalam kompetisi semacam ini dapat meningkatkan persahabatan antar negara," ujar Dubes Heri yang didampingi Ibu Nuning Akhmadi, Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Tokyo Yusli Wardiatno dan Diplomat Muda Mukti Romadona Setianto saat menerima tim Santa Angela yang meraih Grand Prix Champion di KBRI Tokyo.

CEO ICOT, Ko Matsushita mengatakan tim paduan suara Indonesia yang telah menunjukkan performa luar biasa dalam kompetisi ini.

"Level tim paduan suara Indonesia sudah di atas rata-rata tim internasional dan selalu berhasil meraih kemenangan dalam setiap perlombaan," ungkap Matsushita.

Dalam kompetisi tahun ini, TICC diikuti oleh 69 paduan suara dari 11 negara yang saling berkompetisi dengan penuh semangat. Indonesia mengirimkan enam tim paduan suara terbaiknya yang mewakili berbagai daerah di tanah air. Tim-tim tersebut adalah Paduan Suara Santa Angela Bandung, Paduan Suara Universitas Padjadjaran, Paduan Suara SMAN 15 Surabaya, Paduan Suara El-Shaddai Universitas Sumatera Utara, Paduan Suara Dvya Vocal Ensemble Bandung, dan Paduan Suara Gema Sangkakala Children Manado.

Paduan Suara Santa Angela sukses meraih Gold Prize Kategori Children Choir (Under-18); Category Winner of Children Choir (Under-18); Best Interpretation of Set Piece (Set Piece The Rainbow by Nakanishi Akane); Gold Prize Kategori Folklore - Second Place of the Category; dan Grand Prix Winner of 5th Tokyo International Choir Competition.

Sementara itu Paduan Suara Unpad berhasil meraih Gold Prize Kategori Contemporary Music; Category Winner Kategori Contemporary Music; dan Best Interpretation of Contemporary Music Pieces Award.

Untuk Paduan Suara SMA 15 Surabaya (Libels Voice) meraih Gold Prize Kategori Contemporary Music - Third Place of the Category; Gold Prize Kategori Folklore - Third Place of the Category; and Best Interpretation of Set Piece (Set Piece The Dreams of the Dreamer by David Walters).

Untuk Paduan Suara El-Shaddai USU meraih Silver Prize Kategori Contemporary Music and Gold Prize Kategori Mixed Choir.

Paduan Suara Dvya Vocal Ensemble meraih Silver Prize Kategori Equal Voice dan Paduan Suara Gema Sangkakala Children meraih Gold Prize Kategori Children Choir (Under-18) - Third Place of The Category; and Gold Prize Kategori Folklore Music.

Untuk membantu persiapan sejumlah tim, KBRI Tokyo memfasilitasi tempat latihan di Sekolah Republik Indonesia Tokyo. TICC merupakan bagian dari rangkaian empat kompetisi World Choral Championship (WCC) yang juga meliputi ajang di Taipei, Rimini, dan Krakow. Pemenang Grand Prix dari masing-masing kompetisi WCC akan berkompetisi dalam pertarungan akhir untuk merebut gelar juara WCC. (RO/Z-7)