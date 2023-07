Erdogan Titip Salam untuk Jokowi Lewat Polwan

PRESIDEN Turki Recep Tayyip Erdogan menitipkan salam untuk Presiden Joko Widodo lewat polisi wanita (Polwan) yang menjadi lulusan terbaik Akademi Kepolisian Turki. Duta Besar Indonesia untuk Turki Lalu Muhammad Iqbal mengatakan pesan persaudaraan yang dikirimkan Erdogan itu menunjukkan hubungan erat kedua bangsa.

"Pesan persaudaraan yang dikirimkan Presiden Erdogan kepada Presiden Jokowi menunjukkan hubungan kedua bangsa dalam dan mengakar," kata Iqbal dalam pernyataan KBRI Ankara, Sabtu (29/7).

Menurut dia, Indonesia mendapat tempat khusus di hati pemimpin dan masyarakat Turki. Itu sebagaimana dengan pemimpin dan rakyat Turki juga memperoleh tempat spesial di hati orang Indonesia.

Briptu Tiara Nissa Zulbida menempati peringkat kelima lulusan terbaik. Ia menjadi satu-satunya peserta asing perempuan terbaik pada pelatihan tersebut.

Karena menjadi lulusan terbaik, ia kemudian diberikan kehormatan menyampaikan pidato dalam bahasa Turki di hadapan Erdogan dan seluruh tamu undangan yang hadir.

"Ini pertama kalinya anggota Polri memperoleh predikat lulusan terbaik. Keberhasilan ini merupakan prestasi Polri di Turki," cetus Kombes Pol Harviadhi Agung Pratama, Atase Kepolisian RI di Ankara, yang hadir pada acara wisuda tersebut.

Di Turki, Briptu Tiara Nissa Zulbida mengikuti pelatihan capacity building bertajuk the First Level Police Chief Training and the Non Thesis Master Degree yang berlangsung selama 1,5 tahun dan setara dengan program master.

Pelatihan ini diikuti oleh 87 peserta didik internasional dari 16 negara, termasuk tiga peserta dari Indonesia.

Selain Briptu Tiara Nissa Zulbida dari Polda Jawa Timur, peserta dari Indonesia yaitu Ipda Regina Setiawan dari Polda Kepri dan Bripka Hilman Lasmana dari Polda Jawa Barat.

Kerja sama Kepolisian Indonesia-Turki semakin meningkat dalam lima tahun terakhir. Pelatihan ini merupakan implementasi kerja sama kepolisian kedua negara yang semakin progresif yang tertuang dalam Memorandum of Intent (MoI) Technical Arrangement on Police Education and Training yang ditandatangani pada 2017. (Z-1)