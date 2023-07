Kemitraan ASEAN dan UE Penting bagi Dunia

MENTERI Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menyerukan ASEAN dan Uni Eropa (UE) untuk terus membangun kerja sama yang inklusif di berbagai bidang. Kerja sama ASEAN-UE sedang diuji oleh situasi dunia yang dihadapkan pada tantangan yang sangat besar.

Untuk menavigasi dinamika tersebut, ASEAN dan UE harus terus meningkatkan kerja sama yang inklusif. Butuh dua aspek penting untuk merealisasikannya.

"Pertama, menjaga arsitektur regional yang inklusif. ASEAN telah berinvestasi besar untuk membangun arsitektur kawasan yang inklusif. Saya berharap Uni Eropa memiliki pandangan yang selaras mengenai paradigma kolaborasi inklusif," kata Retno dalam pertemuan ASEAN - UE Post Ministerial Conference (PMC),di Jakarta, Kamis (13/7).

Retno menyampaikan isu kedua yang dibahas adalah peningkatan kerja sama yang saling menguntungkan. ASEAN dan UE memiliki banyak potensi besar. Kedua organisasi sama-sama menjadi mitra perdagangan terbesar ketiga di dunia. Keduanya juga memiliki ekonomi yang terintegrasi dengan 450 juta konsumen di UE dan 650 juta konsumen di ASEAN.

Ia menekankan potensi tersebut tidak boleh dibatasi oleh kebijakan hambatan perdagangan.

“Potensi-potensi tersebut tidak boleh dibatasi dengan adanya kebijakan hambatan perdagangan seperti European Union Deforestation Regulation (EUDR) dan European Union Enforcement Regulation (EUER)," tegas Retno.

Untuk itu, kedua pihak harus mencari solusi bersama melalui mekanisme ASEAN-UE seperti Joint Working Group on Palm Oil. Di samping itu, ASEAN dan Uni Eropa juga harus memperkuat kemitraan strategis yang berbasis pada prinsip saling menghormati dan saling menguntungkan.

“Indonesia berharap kerja sama strategis ASEAN-UE dapat diperkuat dengan berlandaskan pada prinsip saling menghormati dan saling menguntungkan," jelas Retno.

Pertemuan membahas kemitraan ASEAN-UE yang terjalin selama 45 tahun. ASEAN mengapresiasi sejumlah capaian di antaranya suksesnya KTT ASEAN-UE di Brussel, kerja sama maritim dalam kerangka Indo-Pasifik, peningkatan perdagangan dan investasi, kerja sama transisi energi, sosial budaya, dan kesehatan. Pertemuan juga menggarisbawahi pentingnya penyelesaian isu Laut China Selatan, keprihatinan atas situasi di Ukraina, dan Semenanjung Korea.

Meski demikian, sejumlah negara ASEAN menyampaikan keprihatinan atas pemberlakuan EU Deforestation Regulation yang dianggap menghambat masuknya produk negara ASEAN ke pasar UE. Pertemuan juga mendorong penyelesaian ASEAN-EU Free Trade Agreement.

Sementara itu, High Representative for Foreign Affairs and Security Policy/Vice-President of the Commission (HRVP) Joseph Borell mengakui peran ASEAN sebagai pemain kunci global di abad ini, terutama di tengah rivalitas dan krisis global yang berlangsung. Uni Eropa juga mendukung pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional, terutama terkait isu Ukraina dan Laut Tiongkok Selatan. Lebih lanjut,

Pada kesempatan sama Menlu Filipina Enrique A. Manalo juga mendorong penguatan hubungan antara ASEAN-UE untuk tahun-tahun mendatang.

"Kami berharap dapat terus memperkuat hubungan kita pada tahun-tahun mendatang," kata Enrique.

Sejak pembentukan hubungan ASEAN-EU pada 1977, kolaborasi kedua belah pihak, menurut Enrique, telah berkembang dalam sejumlah kerja sama di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Hubungan tersebut, kata dia, juga telah menumbuhkan rasa saling pengertian dan kerja sama di antara masyarakat di kedua kawasan. Untuk itu, Enrique menilai saat ini adalah waktu yang tepat untuk meningkatkan kemitraan ASEAN-EU menjadi kemitraan yang strategis.

ASEAN saat ini telah menjalin kerja sama dengan EU terkait sejumlah isu yang menjadi kepentingan bersama, seperti upaya dalam memerangi perubahan iklim, menangani kejahatan transnasional, memperkuat ketahanan pangan dan mencari sumber energi alternatif.

Kedua belah pihak juga telah menjalin kerja sama di bidang maritim, seperti upaya mewujudkan perdamaian maritim dan mengamankan perbatasan maritim dengan mematuhi aturan hukum.

"Kami optimistis bahwa rencana aksi untuk mengimplementasikan kemitraan strategis ASEAN-EU akan terus berkembang dalam beberapa tahun mendatang," katanya.

ASEAN, kata Enrique, menyambut strategi EU untuk kerja sama di Indo-Pasifik, serta dukungan dan pengakuan mereka terhadap sentralitas ASEAN yang mendasari strateginya di Indo-Pasifik. ASEAN juga menyambut paket investasi Eropa untuk ASEAN senilai 10 miliar euro untuk fasilitas keuangan hijau ASEAN. (Z-5)