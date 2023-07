Kemenlu: Tidak Ada WNI yang Jadi Korban Banjir Vermont, AS

Kementerian Luar Negeri memastikan tidak ada warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban dalam bencana banjir di Vermont, Amerika Serikat (AS). Kepastian tersebut disampaikan setelah KJRI New York berkoordinasi dengan otoritas AS dan simpul-simpul komunitas Indonesia di wilayah terdampak banjir.

"Hingga saat ini, tidak terdapat informasi adanya WNI yang menjadi korban luka atau meninggal dunia," ujar Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu Judha Nugraha melalui pesan singkat, Rabu (12/7).

Berdasarkan data KJRI New York, tercatat ada satu WNI yang tinggal menetap di Vermont.

Baca juga: Gelombang Panas Landa California

KJRI pun telah menyampaikan imbauan kepada para WNI untuk meningkatkan kewaspadaan mengingat curah hujan masih tetap tinggi di wilayah tersebut. Mereka diminta untuk terus memantau informasi dan arahan dari otoritas setempat, dan segera menghubungi hotline KJRI New York pada nomor +1 (347) 806-9279 jika mengalami situasi darurat.

Sebagaimana diketahui, Vermont mengalami banjir besar akibat curah hujan tinggi selama beberapa hari terakhir. Pemerintah AS telah mengumumkan status keadaan darurat di negara bagian tersebut.

Baca juga: 13 Korban TPPO dari Thailand Tiba di Tanah Air

Sejauh ini, tim pencari telah mengevakuasi 117 orang dari rumah yang tereendam banjir.

Pejabat Vermont menyebut banjir itu sebagai bencana terburuk sejak Badai Irene pada 2011 silam.