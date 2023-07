Korut Kecam Rencana AS Kerahkan Kapal Selam Nuklir

KOREA Utara (Korut) mengecam rencana Amerika Serikat (AS) yang mengerahkan kapal selam rudal balistik bertenaga nuklir ke perairan dekat semenanjung Korea. Jika itu dilaksanakan Washington, Pyongyang meyakini dapat memicu konflik nuklir.

Pyongyang juga mengklaim pesawat pengintai AS baru-baru ini melanggar wilayah udaranya di dekat pantai timur. "Tidak ada jaminan bahwa insiden mengejutkan di mana pesawat pengintai strategis angkatan udara AS ditembak jatuh di Laut Timur tidak akan terjadi," kata juru bicara Keamanan Nasional Korut.

Langkah AS untuk memperkenalkan aset nuklir strategis ke Semenanjung Korea dapat menimbulkan perang nuklir. Dampak lebih ringannya, rencana Washington itu menghentikan perdamaian di kawasan tersebut.

"Terserah tindakan AS di masa depan apakah situasi ekstrem muncul di wilayah semenanjung Korea yang tidak diinginkan siapa pun, dan AS akan bertanggung jawab penuh jika terjadi situasi tak terduga," katanya.

Sebuah kapal selam rudal jelajah bertenaga nuklir AS tiba di pelabuhan Busan di Korea Selatan bulan lalu. Pada April, para pemimpin Korea Selatan dan AS sepakat kapal selam rudal balistik bersenjata nuklir Angkatan Laut AS akan mengunjungi Korea Selatan untuk pertama kalinya sejak 1980-an tetapi belum ada jadwal yang diberikan untuk kunjungan semacam itu.

Itu adalah bagian dari rencana untuk meningkatkan pengerahan aset strategis Amerika yang ditujukan untuk tanggapan yang lebih efektif terhadap ancaman dan uji senjata Korut untuk membela sekutunya Korea Selatan, seperti yang disepakati oleh kedua pemimpin.

Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol mengatakan sudah waktunya untuk menunjukkan tekad masyarakat internasional untuk menghalangi program senjata nuklir Korut.

Yoon dijadwalkan untuk menghadiri KTT NATO di Lituania minggu ini untuk bekerja sama dengan NATO mengantisipasi ancaman nuklir dan rudal Korut. Langkah untuk mengarungi kapal selam nuklir telah menciptakan situasi yang sangat berbahaya yang membuat kita tidak mungkin untuk tidak realistis menerima skenario terburuk dari konfrontasi nuklir.

Pada Juni, seorang pembom strategis B-52 AS mengambil bagian dalam latihan militer udara dengan Korea Selatan dalam unjuk kekuatan menyusul kegagalan peluncuran satelit mata-mata Korut pada akhir Mei. (CNA/Z-6)