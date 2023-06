Putin Penjarakan Sergei Surovikin

MEDIA Rusia, Moscow Times dan seorang blogger militer melaporkan penangkapan Wakil Komandan Operasi Militer Rusia di Ukraina Sergei Surovikin. Tindakan itu disinyalir terkait dengan pemberontakan tentara bayaran, Grup Wagner.

Pria yang dijuluki Jenderal Armagedon dari media Rusia karena kekejamannya itu adalah seorang veteran perang di Chechnya dan Suriah. Pada Rabu (28/6), bahwa Surovikin ditangkap karena mendukung pemimpin Grup Wagner Yevgeny Prigozhin.

Sementara lembaga think tank Institute for the Study of War (ISW) yang berbasis di Washington.DC melaporkan sumber Rusia lainnya yang mengklaim Surovikin dituduh terlibat dalam pemberontakan Grup Wagner. Kementerian Pertahanan Rusia belum mengomentari laporan penahanan Surovikin itu.

ISW melaporkan pada hari Rabu bahwa laman blog militer terkemuka Rusia telah mengklaim penangkapan ini merupakan bagian pembersihan besar-besaran oleh Presiden Vladimir Putin. Kementerian Pertahanan Rusia juga sedang uji coba kesetiaan terhadap Putin.

Pemberontakan oleh pasukan Wagner telah menjadi dalih untuk pembersihan besar-besaran di jajaran Angkatan Bersenjata Rusia.

"Jika pihak berwenang Rusia benar-benar menangkap Surovikin, maka Kremlin kemungkinan akan menggunakan Surovikin dan afiliasinya sebagai kambing hitam untuk menjelaskan secara terbuka mengapa militer Rusia dan aparat keamanan internal Rusia menanggapi pemberontakan dengan buruk dan untuk membenarkan potensi perombakan kepemimpinan militer Rusia,” tulis pernyataan ISW.

Tiga pejabat Amerika Serikat mengatakan bahwa Surovikin diketahui bersimpati pada pemberontakan Grup Wagner. Surovikin telah mendukung Prigozhin tetapi intelijen Barat tidak mengetahui sejauh mana perannya.

Saat pemberontakan terjadi, dia secara terbuka mendesak para pejuang Grup Wagner untuk kembali ke pangkalan. The New York Times juga melaporkan bahwa Surovikin sebelumnya mengetahui Prigozhin merencanakan pemberontakan.

“Sekarang ada banyak spekulasi dan gosip seputar peristiwa ini. Saya pikir itu contohnya. Tentara Rusia dan rakyat “semua berdiri di samping Presiden (Vladimir Putin) selama pemberontakan," kata Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov.

Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengkonfirmasi bahwa bos Wagner, Prigozhin, telah tiba di negara itu pada Selasa (27/6), sebagai bagian dari kesepakatan yang dia perantarai. Sementara anggota grup ini telah ditawari untuk bergabung dengan militer Rusia.

Kanselir Jerman Olaf Scholz menilai pemberontakan yang gagal itu telah melemahkan Putin. Tetapi tidak jelas apakah itu akan membuat Kremlin lebih mungkin menarik pasukannya dari Ukraina.

“Saya percaya dia melemah karena ini menunjukkan bahwa struktur kekuasaan otokratis memiliki celah di dalamnya dan dia tidak sekuat yang selalu dia nyatakan. Pasukan Wagner adalah unit militer yang bertindak sangat agresif di seluruh dunia, dan sangat konkret juga dalam perang Rusia melawan Ukraina,” kata Scholz. (Aljazeera/Z-8)