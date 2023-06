Tiongkok dan AS Sepakat Jauhi Konflik

TIONGKOK dan Amerika Serikat (AS) menyepakati penguatan hubungan kerja sama dan menghindari konflik. Komitmen tersebut dicapai usai dialog antara Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing, Senin (19/6).

Pertemuan Blinken sekitar 30 menit dengan Xi menjadi agenda penutup kunjungannya di Negeri Tirai Bambu. Sebelumnya dia bertemu dengan Direktur Kantor Komisi Luar Negeri Tiongkok Wang Yi, dan Menteri Luar Negeri Qin Gang.

Agenda dua hari oleh Blinken ini menuai penurunan tensi ketegangan kedua negara termasuk rencana pertemuan antara Presiden AS Joe Biden dan Xi tahun ini. Kedua pria itu terakhir bertemu di sela-sela KTT G20 di pulau Bali, Indonesia pada November, menjanjikan komunikasi yang lebih intensif.

Baca juga: Saingi Tiongkok, Uni Eropa Sepakati Dagang dengan Kenya

“Pihak Tiongkok telah memperjelas posisi kami, dan kedua belah pihak telah sepakat untuk menindaklanjuti pemahaman bersama yang telah dicapai Presiden Biden dan saya di Bali,” kata Xi kepada Blinken.

Dia menambahkan pembicaraan dengan Blinken telah melahirkan kemajuan dan mencapai kesepakatan tentang beberapa masalah tertentu. Selama pembicaraan tertutup, Xi mengatakan Tiongkok berharap untuk melihat hubungan bilateral yang sehat dan stabil.

Xi mempercayai kedua negara dapat mengatasi berbagai kesulitan. Dia juga mendesak AS untuk tidak melukai hak dan kepentingan sah Tiongkok, yang mengacu pada penggabungan Taiwan.

Baca juga: AS, Jepang, dan Korea Selatan Bahas Kerja Sama Trilateral

Blinken mengatakan kedua negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mengelola hubungan baik. Dia menyerukan keterlibatan langsung dan komunikasi berkelanjutan di tingkat senior untuk mengelola perbedaan secara bertanggung jawab dan memastikan bahwa persaingan tidak menjadi konflik.

“Saya mendengar hal yang sama dari rekan-rekan Tiongkok saya. Kami berdua sepakat tentang perlunya menstabilkan hubungan kami,” paparnya.

Blinken mengaku sepakat dengan keinginan Tiongkok tentang perlunya menstabilkan hubungan. Tetapi sejumlah isu belum dapat diatasi kedua negara.

“Kami tidak memiliki ilusi tentang tantangan dalam mengelola hubungan ini. Ada banyak masalah di mana kami sangat, bahkan sangat tidak setuju, ”katanya.

Sementara itu Biden mengatakan menurutnya hubungan antara kedua negara berada di jalur yang benar, dan menunjukkan bahwa kemajuan telah dicapai selama perjalanan Blinken. Biden juga memuji Blinken karena berhasil melakukan pekerjaan yang luar biasa.

Hubungan antara Beijing dan Washington telah memburuk dalam beberapa tahun terakhir karena masalah perdagangan, hingga Taiwan, klaim ekspansif Tiongkok di Laut China Selatan, dan dorongan AS yang terus berlanjut terhadap pengaruh Tiongkok yang berkembang di Indo-Pasifik.

AS juga telah memperingatkan Tiongkok agar tidak datang membantu Rusia di Ukraina. Departemen Luar Negeri AS mengatakan Blinken mengadakan diskusi yang jujur, substantif, dan konstruktif dengan pejabat Tiongkok. Dalam pernyataan panjang yang menggambarkan kunjungan tersebut, juru bicara AS Matthew Miller mengatakan Blinken berjanji untuk bertanggung jawab mengelola persaingan AS dengan Tiongkok.

Dia menambahkan bahwa Blinken juga menyuarakan keprihatinan atas pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang, Tibet, dan Hong Kong dan masalah warga AS yang salah ditahan di Tiongkok. Namun, kedua belah pihak sepakat bahwa mereka harus bekerja sama melawan tantangan transnasional, termasuk perubahan iklim dan kesehatan masyarakat.

Qinduo Xu, seorang mantan jurnalis media pemerintah Tiongkok dan rekan senior di Pangoal Institution, sebuah wadah pemikir kebijakan luar negeri Tiongkok, mengatakan kunjungan tersebut berjalan lebih baik dari yang diharapkan banyak orang.

Itu terutama menunjuk pada tujuh setengah jam pertemuan antara Qin dan Blinken. “Itu adalah diskusi yang sangat substansial antara kedua belah pihak dan saya pikir orang-orang di Tiongkok akan melihatnya sebagai awal yang baik,” katanya.

Dilema Soal Taiwan

Namun dia mencatat Taiwan, sebuah pulau yang diperintah secara demokratis yang diklaim Tiongkok, tetap menjadi titik tersulit. Beijing tidak mengesampingkan penggunaan kekuatan untuk menguasai pulau itu.

Sementara AS tetap menjadi pendukung terbesar Taiwan dan terikat oleh undang-undang untuk menyediakannya sarana untuk mempertahankan diri. “Kebijakan AS, kebijakan mereka terhadap Tiongkok, tetap tidak berubah sehingga setiap perbaikan sebagian besar akan datang dari sektor bisnis, budaya, pertukaran orang atau membuka saluran komunikasi,” tambah Xu.

Tetapi, kata dia, Tiongkok menginginkan tawaran AS lebih jauh seperti mengakui Taiwan bagian dari wilayahnya. Perjalanan Blinken adalah yang pertama sejak menjadi Menteri Luar Negeri AS dan menjadi pejabat tinggi pertama setelah Mike Pompeo pada 2018.

Blinken dijadwalkan melakukan perjalanan ke Tiongkok pada Februari, tetapi dia menunda kunjungan tersebut setelah Washington menuduh Beijing menerbangkan balon mata-mata di atas AS. Tiongkok bersikeras bahwa pesawat yang ditembak jatuh oleh pasukan AS setelah melintasi negara itu adalah balon penelitian yang keluar jalur.

Ketika ditanya tentang insiden balon, Blinken mengatakan kepada outlet berita AS MSNBC sebelum meninggalkan Beijing, "Bab itu harus ditutup."

Sementara itu, Beijing juga secara eksplisit menyatakan bahwa ketidaksepakatan besar tetap ada. Direktur Kantor Komisi Luar Negeri Pusat Tiongkok Wang Yi saat menerima Blinken menyalahkan AS atas memburuknya hubungan akibat isu Taiwan.

Dia menegaskan Taiwan merupakan kepentingan utama Tiongkok dan tidak ada ruang untuk kompromi. Kementerian Luar Negeri Tiongkok kemudian menulis dalam sebuah pernyataan bahwa kunjungan Blinken bertepatan dengan titik kritis dalam hubungan Tiongkok-AS, dan perlu untuk membuat pilihan antara dialog atau konfrontasi, kerja sama atau konflik.

Pertemuan Qin dengan Blinken berlangsung lebih dari tujuh setengah jam. Setelah itu, Beijing merilis hasil pembicaraan, yang menunjukkan sejumlah hasil positif, termasuk kesepakatan untuk meningkatkan penerbangan komersial antar negara. Liu Fu-kuo, seorang peneliti di Institut Hubungan Internasional di Universitas Nasional Chengchi Taiwan, mengatakan pembicaraan Blinken-Xi terdengar sebagai angin segar untuk kawasan.

“Masih terlalu dini untuk mengatakan jika ketegangan hubungan bilateral mencair. Setidaknya, Tiongkok telah merespon dengan umpan balik positif. Pembicaraan dapat dilanjutkan, dan KTT akhir tahun ini dapat diharapkan. Kunjungan ini menandakan langkah yang membesarkan hati oleh keduanya.”

(Aljazeera/Z-9)