Dubes Heri Akhmadi Apresiasi Bintang Tanda Jasa Pemerintah Jepang untuk Arifin Tasrif dan Kuntoro Mangkusubroto

DUTA Besar Republik Indonesia untuk Jepang Heri Akhmadi memberikan ucapan selamat kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif dan Mantan Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto yang menerima Penghargaan Bintang Tanda Jasa the Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star dari Pemerintah Jepang.

Menteri ESDM Arifin Tasrif menerima langsung Penghargaan Bintang Tanda Jasa the Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star dari Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di Istana Kekaisaran Jepang. Usai menerima penghargaan, Arifin Tasrif menghadiri acara syukuran di Wisma Duta yang digelar oleh Dubes Heri Akhmadi.

“Saya turut bangga dengan perhargaan Bintang Tanda Jasa the Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star kepada dua tokoh bangsa Menteri ESDM Arifin Tasrif dan Prof. Dr. Kuntoro Mangkusubroto. Untuk diketahui, Jepang banyak memberikan penghargaan bagi WNI yang berkontribusi dalam hubungan Indonesia-Jepang. Pak Arifin Tasrif selama menjadi Dubes RI di Jepang banyak capaian kerja sama yang dijalin khususnya di bidang energi. Adapun Pak Kuntoro berkontribusi untuk kerja sama bidang kebencanaan,” ujar Heri.

"Penghargaan ini sekaligus merupakan bukti kepercayaan tinggi Jepang kepada Indonesia dalam kerja sama erat kedua negara. Keluarga besar KBRI Tokyo bangga atas penghargaan ini," tambahnya.

Arifin Tasrif yang juga mantan Duta Besar RI untuk Jepang pada Juni 2017 hingga Desember 2019 ini menerima penghargaan tersebut karena dinilai telah berkontribusi aktif dalam peningkatan persahabatan Indonesia-Jepang.

Saat menjabat sebagai Menteri ESDM, Arifin Tasrif meningkatkan hubungan kedua negara di antaranya dalam penandatanganan Memorandum of Coperation tentang kerja sama energi antara Jepang dan Indonesia.

“Terima kasih khususnya kepada Bapak Dubes Heri yang berinisiatif menggelar acara syukuran ini. Kita berharap ke depannya Pemerintah Indonesia dan Jepang akan lebih erat meningkatkan kerja samanya,” kata Arifin Tasrif saat menghadiri acara syukuran di Wisma Duta.

Acara syukuran di Wisma Duta ini dihadiri mantan Perdana Menteri Jepang yang juga selaku Presiden Japan-Indonesia Association Fukuda Yasuo. Hadir pula sejumlah mitra dari pelaku bisnis Jepang.

Sementara itu, penghargaan kepada Mantan Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto diberikan karena dianggap berjasa dalam peningkatan hubungan Indonesia-Jepang melalui rekonstruksi pascabencana, khususnya saat ia menjabat sebagai Kepala Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh-Nias 2005-2009.

Sebagai Kepala UKP4, Kuntoro saat itu juga berkontribusi besar dalam rekonstruksi dan rehabilitasi wilayah bencana di Jepang saat Gempa Bumi dan Tsunami Tohoku bagian timur Jepang pada 2011.

Sebelumnya, pada November 2022, Kekaisaran Jepang memberikan bintang jasa tertinggi kepada Mantan Ketua DPR Akbar Tanjung, The Grand Cordon of the Order of the Rising Sun. Bersamaan dengan itu, Wakil Ketua MPR Sjarifuddin Hasan dan mantan Menteri ESDM dan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, dianugerahi The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star oleh Pemerintah Jepang.

Selain kepada ketiganya, Pemerintah Jepang juga memberikan penghargaan bintang jasa The Order of the Rising Sun Silver Rays kepada Wakil Ketua Badan Pengurus Perkumpulan Japan Jawa Timur Dr Joshie Karyadi Halim.

Sementara itu pada Mei 2022 Wakil Presiden ke-10 Muhammad Jusuf Kalla menerima bintang jasa tertinggi Grand Cordon of The Order of The Rising Sun yang disematkan langsung oleh Kaisar Jepang Naruhito.

Selain Jusuf Kalla, Dubes RI untuk Jepang periode 2013-2016 Yusron Ihza Mahendra menerima bintang jasa Order of The Rising Sun Gold and Silver Star melalui Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida.

Cendikiawan Muslim Indonesia Azyumardi Azra juga pernah menerima penghargaan The Order of the Rising Sun Gold and Silver Star pada 2017.

Bintang jasa tertinggi The Grand Cordon of the Order of the Rising Sun dari Kaisar Jepang juga pernah diterima oleh Menteri Luar Negeri RI periode 1988-1999 Ali Alatas pada 2007 dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden periode 2010-2014 Ginanjar Kartasasmita pada 2008.

Penghargaan The Order of the Rising Sun diberikan kepada individu yang telah mencapai prestasi luar biasa dalam kerja sama internasional, promosi budaya Jepang dan pegiat lingkungan. Penghargaan ini diberikan pertama kali oleh Kaisar Meiji pada 1875.

Ada enam tingkatan dari penghargaan Order of the Rising Sun ini. Dari yang tertinggi yaitu: The Grand Cordon of the Order of the Rising Sun; The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star; The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon; The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Rosette; The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Rays, dan terakhir The Order of the Rising Sun, Silver Rays. (RO/Z-5)