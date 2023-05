Kremlin Diserang Drone Ukraina, Pengamat AS: Serangan Didalangi Moskow

LEMBAGA pemikir yang berbasis di Washington, DC, Amerika Serikat, Institute for the Study of War (ISW) mengatakan bahwa dugaan serangan pesawat nirawak milik Ukraina ke Kremlin kemungkinan besar didalangi oleh Moskow.

"Rusia kemungkinan melakukan serangan ini sebagai upaya untuk membawa pulang perang ke dalam negeri Rusia dan menciptakan kondisi-kondisi untuk mobilisasi masyarakat yang lebih luas," kata ISW pada hari Kamis (4/5).

ISW menunjukkan bahwa Rusia baru-baru ini telah meningkatkan pertahanan udara domestik di sekitar Moskow dan sangat tidak mungkin bahwa dua pesawat nirawak dapat menembus berbagai lapisan pertahanan udara dan meledakkan atau ditembak jatuh tepat di atas jantung Kremlin.

"Penembakan jatuh itu juga memberikan gambar spektakuler yang tertangkap dengan baik di kamera," sebut ISW.

"Narasi resmi Rusia seputar serangan (pesawat nirawak) itu menunjukkan bahwa Rusia melakukan insiden ini berdekatan dengan hari libur Hari Kemenangan 9 Mei untuk membingkai perang sebagai sesuatu yang eksistensial bagi khalayak domestiknya," pungkas ISW.

Rusia mengatakan bahwa pada Rabu (3/5), pihaknya telah menembak jatuh dua drone yang ditargetkan menyerang Presiden Rusia Vladimir Putin di Kremlin.

Rusai menyebut bahwa serangan sebagai aksi balas dendam 'teroris' Ukraina, (Aljazeera/AFP/Fer/S-4)