Operasi Intelijen Turki Tewaskan Pemimpin IS

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan pemimpin Negara Islam (IS) di Suriah Abu Hussein al-Qurashi tewas dalam operasi intelijen Turki.

"Pemimpin Daesh (nama lain IS) yang dicurigai, dengan nama sandi Abu Hussein al-Qurashi, telah dilumpuhkan dalam operasi yang dilakukan kemarin (Sabtu, 29/4) oleh MIT di Suriah," ucap Erdogan, Minggu (30/4).

IS mengumumkan kematian pemimpin sebelumnya, Abu Hasan al-Hashimi al-Qurashi pada 30 November 2022 yang digantikan dengan Abu Hussein al-Qurashi.

Baca juga: Turki dan Tiongkok Kerja Sama Bangun Pabrik Baterai Mobil

Seorang koresponden AFP di Suriah utara mengatakan agen intelijen Turki dan polisi militer setempat, yang didukung oleh Turki pada Sabtu (29/4) telah menutup sebuah zona di Jindires, di wilayah barat laut Afrine.

Warga mengatakan, operasi telah menargetkan sebuah peternakan terbengkalai yang digunakan sebagai sekolah Islam.

Amerika Serikat (AS) melakukan serangan helikopter di Suriah bagian utara dalam sebuah operasi pada pertengahan April. Mereka mengatakan, IS telah merencanakan serangan di Eropa dan Timur Tengah.

Baca juga: Erdogan Desak Sudan Beri Perlindungan ke Warga Turki

Komando Pusat AS mengatakan, mereka telah membunuh seorang pemimpin senior IS dalam operasi itu. Meski telah diusir dari sebagian besar wilayah yang pernah dikuasainya, kelompok IS masih melancarkan serangan di Suriah. (Timesofisrael/Z-6)