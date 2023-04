HLTF-ACV Bahas Penyusunan Visi ASEAN Pasca-2025

RANGKAIAN pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN akan berlangsung pada 9-11 Mei 2023 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Pertemuan yang akan dihadiri oleh para pemimpin negara-negara ASEAN tersebut akan membahas sejumlah isu yang menjadi kepentingan bersama ASEAN di bawah tema Keketuaan Indonesia, ASEAN Matters: Epicentrum of Growth.

Pada saat ini, High Level Task Force on ASEAN Community Post-2025 Vision (HLTF-ACV) tengah menyusun Visi ASEAN Pasca-2025 menuju ASEAN 2045. Rancangan visi ini akan menjadi salah satu bahasan penting dalam KTT ke-42 ASEAN.

Sewaktu pertemuan para pemimpin ASEAN atau interface dengan HLTF-ACV pada 10 Mei 2023, para pemimpin ASEAN diharapkan dapat memberikan arahan (guidance) agar visi ASEAN yang tengah disusun akan visioner, inspiratif, komprehensif, kokoh, dan inklusif.

Setelah mendapat arahan para pemimpin ASEAN, rancangan visi ASEAN tersebut akan dimintakan persetujuan prinsip (in-principle endorsement) ASEAN Coordinating Council (ACC) di saat pertemuan mereka di September 2023. Selanjutnya, diharapkan dokumen ini dapat disahkan pada 2025.

Sebagai bagian dari proses penyusunan Visi ASEAN Pasca-2025, pada KTT ASEAN ke-42 para pemimpin ASEAN juga diharapkan dapat mensahkan ASEAN Leaders' Statement on the Development of the ASEAN Community's Post-2025 Vision.

Melalui pengesahan ini diharapkan proses penyusunan ASEAN Post-2025 diperkuat dan juga dapat dipastikan bahwa visi ASEAN Pasca-2025 nanti benar-benar visioner, ambisius, adaptif, dan strategis.