Presiden Jokowi Hadiri Business Summit Indonesia-Jerman

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) telah meresmikan Paviliun Indonesia pada pameran teknologi industri terbesar di dunia, Hannover Messe 2023 di Fairground Hall 2, Hannover, Jerman pada Senin pagi (17/4) waktu setempat.

Setelah peresmian, Presiden Jokowi melakukan walkabout ke berbagai macam booth industri unggulan Indonesia, serta menghadiri Business Summit Indonesia-Jerman bersama dengan Kamar Dagang Indonesia (KADIN) dan Asia-Pacific Committee of German Business (APA).

Presiden menekankan walaupun situasi perekonomian dunia sedang tidak baik, namun justru perekonomian Indonesia berada dalam kondisi mantab dan menjadi titik terang.

Baca juga : Jokowi Resmikan Paviliun Indonesia di Pameran Hannover Messe

“Perekonomian Indonesia tumbuh 5,31% di tahun 2022 dan ini merupakan yang tertinggi sejak tahun 2014”, ujar Presiden Jokowi dalam sambutannya.

Melalui Business Summit, harapannya adalah agar kerja sama antara Indonesia-Jerman dapat terjalin lebih erat lagi. Presiden menegaskan bahwa kerja sama kedua negara telah terjalin sejak abad ke-18 dan masing-masing telah menjadi saksi dari kemajuan bersama. Ini merupakan wajah kemitraan yang baik antara Utara-Selatan yang setara, saling menghormati dan saling menguntungkan.

Baca juga : Jokowi Sebut Indonesia Land of Opportunity di Hannover Messe

Sebagai Official Partner Country, maka ada tiga hal yang menjadi prioritas Indonesia.

“Pertama, ada hilirisasi industri untuk meningkatkan added values, menjaga sustainability dan membuka lapangan pekerjaan. Kedua adalah transisi energi yang merupakan komitmen Indonesia untuk mewujudkan dunia yang lebih baik. Potensi energi baru terbarukan Indonesia amat besar, yaitu 434 ribu megawatt. Kami butuh dukungan terkait pembiayaan inovatif, transfer teknologi tinggi dan reskilling tenaga kerja. Dan yang ketiga adalah pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang akan menjadi “a smart and sustainable forest city”. Lahannya akan terdiri dari 65% hutan tropis yang akan dibangun dengan prinsip green energy dan green economy,"jelas Presiden.

Hannover Messe 2023 menjadi ajang bagi Indonesia untuk mengajak para investor asing untuk datang dan berinvestasi di banyak sektor. Presiden turut meyakinkan mereka bahwa Indonesia adalah “a safe and stable prospective destination for your business”.

Business Summit kemudian dilanjutkan dengan cooperation signing antara pihak Indonesia dengan Jerman yang antara lain dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Ketua Umum KADIN M. Arsjad Rasjid P.M, dan Asia-Pacific Committee of German Business Chairman Roland Busch.

Hannover Messe 2023 berlangsung pada 17–21 April di Pusat Pameran Hannover, Niedersachsen, Jerman. Tahun ini, Indonesia mencetak prestasi sebagai negara ASEAN pertama yang berpartisipasi sebagai Official Partner Country untuk ketiga kalinya. (RO/Z-5)