Hong Kong Menyambut Kembali Para Pengunjung Global

AKHIR Maret 2023 Hong Kong Tourism Board (HKTB) mengadakan Hong Kong Tourism Overview 2023 di Hong Kong Convention and Exhibition Centre.

Acara tersebut dilakukan secara fisik untuk pertama kalinya sejak kota ini kembali normal. Tourism Overview membahas tren pariwisata dan berbagi rincian rencana strategis terbaru HKTB dengan sekitar 1.600 peserta yang hadir secara langsung dan online.

Termasuk perwakilan pelaku perdagangan dari Hong Kong, agen perjalanan dari Hong Kong dan luar negeri, atraksi, hotel, maskapai penerbangan, pelaku bisnis ritel, restoran, operator pertemuan dan pameran, kapal pesiar, dan sektor pariwisata lainnya.

Dengan tema "Striding Forward in a Steady Recovery", Dr Pang Yiu-kai, Chairman Hong Kong Tourism Board, mengatakan Hong Kong telah kembali normal dan menyambut kembali para pengunjung global. Industri pariwisata akan pulih secara progresif.

"Tourism Overview hari ini adalah platform yang tepat yang mengumpulkan anggota industri perjalanan bersama untuk mengeksplorasi cara menghidupkan kembali industri pariwisata kota ini. Hong Kong bukan hanya destinasi dengan daya tarik universal dan beragam atraksi yang menakjubkan, tetapi juga merupakan pintu gerbang antara Tiongkok Daratan dan seluruh dunia," ujarnya.

"Kami dapat bekerja sama dengan kota-kota tetangga untuk membangun merek pariwisata Greater Bay Area untuk wilayah ini dan untuk pasar internasional. Dengan kolaborasi berkelanjutan dari semua sektor, kami dapat membawa pariwisata Hong Kong ke tingkat keunggulan berikutnya," lanjut Pang Yiu-kai.

Dalam pembaruan bisnisnya, Mr Dane Cheng, Executive Director HKTB memperkenalkan empat fokus strategis HKTB di tahun mendatang. Pertama, HKTB akan mendorong pemulihan yang kuat di seluruh sektor yang berhubungan dengan wisata, sekaligus memperkuat Hong Kong sebagai pusat penyelenggaraan acara.

Selain itu, HKTB akan terus mengembangkan pariwisata Greater Bay Area (GBA) dan pariwisata multi-destinasi dengan kota-kota di GBA. HKTB juga akan mempertahankan kemitraan yang erat dengan para pelaku perdagangan untuk mempersiapkan dan memperkuat dukungan bagi mereka, meningkatkan kualitas layanan.

HKTB juga mengundang para pemimpin industri dan perwakilan perusahaan internasional untuk berbagi wawasan tentang tema "A Deep Dive into the Post-Pandemi Mainland Travel Trends" dan "Global & Regional Consumer Trends affecting Tourism in Asia in 2023", yang memberikan wawasan multi-perspektif tentang tren pasca pandemi dan perkembangan pariwisata serta menangkap peluang-peluang baru. (N-1)