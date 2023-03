Bayer Fokus Teliti Onkologi, Kardiovaskular, Neurologi, Penyakit Langka, Imunologi

KE depan, Bayer memfokuskan penelitian awal pada bidang strategis inti yaitu onkologi, kardiovaskular, neurologi dan penyakit langka serta imunologi. Langkah ini diyakini dapat membuat perbedaan besar bagi pasien. Untuk itu, Bayer memaparkan investasinya dalam platform teknologi strategis yang mempercepat inovasi medis dan digitalnya serta ambisi dalam kepemimpinan perusahaan di bidang kardiologi, onkologi, dan radiologi.

Selain itu, Bayer memberikan wawasan tentang strategi inovasinya yang terdiri dari peningkatan kapabilitas penelitian dan pengembangan (R&D) di bidang-bidang utama. "Kebutuhan pasien, ketepatan terapi untuk mengatasi kompleksitas penyakit serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Oleh karena itu, kami mengembangkan strategi R&D dan model operasi kami untuk berfokus pada obat-obatan terobosan bernilai tinggi yang berbeda," kata Christian Rommel, Member of the Executive Committee of Bayer's Pharmaceuticals Division and Head of Research and Development, dalam Pharma Media Day 2023.

Pada Media Pharma tahunan 2023 itu Bayer mempresentasikan kemajuan terbaru dalam transformasi bisnis farmasi yang berfokus pada percepatan solusi perawatan kesehatan inovatif untuk kepentingan pasien dan memberikan pertumbuhan bisnis jangka panjang yang berkelanjutan. "Dengan investasi yang berani pada perusahaan platform teknologi terkemuka di industri, kami telah memperkuat kemampuan riset dan pengembangan serta memperkuat pengembangan produk kami," kata Stefan Oelrich, Member of the Board of Management, Bayer AG and President of Bayer's Pharmaceuticals Division. "Kami secara khusus akan mengalokasikan sumber daya untuk mengembangkan bisnis onkologi dan kardiologi kami di Amerika Serikat. Penerapan strategi kami bertujuan untuk menyediakan obat baru kepada pasien lebih cepat dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan di seluruh area fokus utama kami."

Bayer telah menggandakan portofolio perawatan onkologi selama lima tahun terakhir. Hampir sepertiga dari entitas molekuler baru dalam pengembangan produk Bayer didedikasikan untuk melawan kanker, mencakup semua fase pengembangan klinis. Secara khusus, perusahaan menyoroti rencananya untuk menjadi pemimpin dalam pengobatan kanker prostat, kanker kedua yang paling sering didiagnosis pada pria.

"Kami siap mewujudkan komitmen untuk menghadirkan obat-obatan inovatif bagi pasien kanker," kata Christine Roth, Member of the Executive Committee of Bayer's Pharmaceuticals Division and Head of the Oncology Strategic Business Unit. "Bayer memiliki ambisi yang jelas untuk menjadi perusahaan 10 besar di bidang onkologi. Kami berinvestasi dalam pengobatan inovatif dan modalitas yang berpotensi menjadi pengobatan transformatif bagi pasien dengan berbagai jenis kanker yang saat ini hanya memiliki sedikit atau tanpa pilihan pengobatan."

Tingkatkan penelitian onkologi

Bayer meningkatkan penelitian dan pengembangan di bidang onkologi dalam tiga bidang ilmiah yang mengatasi kebutuhan yang tidak terpenuhi pada pasien kanker. Ini termasuk radiofarmasi bertarget (terapi alfa bertarget khusus), imuno-onkologi generasi mendatang, dan pendekatan onkologi molekuler presisi. Di area ini, Bayer memajukan proyek unggulan dan sangat inovatif dalam portofolionya. Dengan investasi besar baru-baru ini, Bayer telah memperkuat inovasi onkologinya secara substansial. Fasilitas Bayer Research and Innovation Center (BRIC) yang canggih di Boston-Cambridge, Massachusetts (Amerika Serikat), senilai US$140 juta ialah rumah bagi peneliti onkologi molekuler presisi Bayer, mendorong kolaborasi di pusat inovasi Amerika Serikat yang luar biasa ini, termasuk dengan Broad Institute of MIT dan Harvard.

Vividion Therapeutics, yang diakuisisi Bayer pada 2021 senilai US$1,5 miliar, terdiri dari platform chemoproteomics terkemuka yang mampu mengidentifikasi binding pocket yang sebelumnya tidak diketahui dalam target yang tidak dapat disembuhkan untuk menghasilkan kandidat obat baru kelas satu dalam indikasi kebutuhan medis yang tinggi yang belum terpenuhi. Teknologi dan pendekatan unik dari model operasi jarak jauh yang inovatif ini memiliki potensi mempercepat jadwal untuk memasukkan aset ke dalam klinik. Dua program pertama tersebut menangani target kanker profil tinggi.

Pertumbuhan bisnis jangka pendek hingga menengah Bayer di bidang penyakit kardiovaskular (CV) akan didorong oleh aset yang ada. Dengan membangun proyek tahap akhirnya yang kuat, Bayer menetapkan arahan jelas menuju kardiologi presisi dan mengeksplorasi pendekatan inovatif di berbagai modalitas. Tujuannya mendorong inovasi untuk pasien dengan penyakit kardiovaskular dengan kebutuhan tinggi yang tidak terpenuhi dan meningkatkan kualitas hidup. Melengkapi keahlian internal dengan kolaborasi eksternal tetap menjadi bagian penting dari strategi Bayer untuk memperluas keahlian R&D serta mengembangkan terapi kardiovaskular yang kuat untuk memenuhi kebutuhan tinggi yang belum terpenuhi di seluruh indikasi yang luas, termasuk kardiologi khusus dan indikasi langka.

Terapi gen

Melalui Asklepios BioPharmaceutical Inc. (AskBio), Bayer tengah mengembangkan terapi gen sebagai pendekatan baru yang potensial untuk mengobati gagal jantung kongestif. Dengan akuisisi AskBio, Bayer mendapatkan akses ke platform terapi gen terkemuka di industri dengan penerapan yang terbukti dan fasilitas manufaktur kelas dunia. Selain gagal jantung kongestif, AskBio saat ini sedang memajukan empat tahap klinis dan sejumlah kandidat praklinis yang menangani indikasi kebutuhan medis di berbagai bidang terapeutik seperti penyakit Parkinson, penyakit Pompe, dan penyakit Huntington.

Kemajuan Bayer dalam penyakit kardiovaskular dimungkinkan oleh uji klinis digital, terdesentralisasi, dan lebih beragam, serta kemitraan pada sumber data industri terkemuka, seperti Accelerating Medicines Partnership in Heart Failure dan Laboratorium Kardiologi Presisi Broad Institute. Inisiatif ini membantu mempercepat penemuan obat baru dan menghadirkan perawatan baru bagi pasien yang membutuhkannya.

"Penyakit kardiovaskular dapat berdampak signifikan pada kehidupan pasien. Kami memajukan proyek-proyek yang sangat inovatif dalam portofolio kami untuk memenuhi kebutuhan medis pasien yang tinggi dan tidak terpenuhi, dan membentuk masa depan dalam kardiologi," kata Christian Rommel, Member of the Executive Committee of Bayer's Pharmaceuticals Division and Head of Research and Development. "Jumlah pendekatan inovatif dan modalitas baru dalam portofolio kami akan berlipat tiga di masa depan. Dengan itu kami akan dapat menargetkan patologi dan mekanisme penyakit yang sebelumnya tidak dapat diobati."

Manfaatkan kecerdasan buatan

Bayer menerapkan strategi inovasi di bidang radiologi dengan fokus utama pada pencitraan medis digital dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Pasar AI pencitraan medis ialah segmen dengan pertumbuhan tercepat dalam industri radiologi global. Perkiraan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan lebih dari 26% mencapai penjualan US$1,36 miliar pada 2026.

Landasan ambisi Bayer ialah platform pencitraan medis yang baru diluncurkan dan memberikan akses ke aplikasi digital, termasuk yang didukung oleh AI. Ini menyediakan ekosistem produk pihak ketiga dan Bayer untuk memberikan solusi berorientasi penyakit bagi ahli radiologi dan tim mereka. Platform ini dirancang untuk mendukung para profesional kesehatan di berbagai tahap pekerjaan mereka, mulai dari diagnosis hingga perawatan pasien mereka.

Untuk memperkuat posisinya di pasar AI pencitraan medis, Bayer baru-baru ini mengakuisisi platform AI pencitraan strategis global dan penyedia solusi Blackford Analysis Ltd, yang akan beroperasi di bawah model operasi Bayer yang mapan. Memanfaatkan keahlian gabungan Blackford dan Bayer dalam teknologi perawatan kesehatan, akuisisi ini mendorong keterlibatan Bayer untuk mendorong inovasi digital dalam perawatan kesehatan, dengan tujuan memberikan nilai nyata bagi ahli radiologi dan tim mereka untuk kepentingan pasien mereka. "Membangun keahlian medis yang mendalam di banyak bidang diagnostik dan terapeutik, Bayer adalah pemimpin dalam segmen radiologi utama dengan portofolio komprehensif yang menghasilkan penjualan mendekati 2 miliar euro pada 2022," kata Gerd Krueger, President Radiology, Bayer.

Bayer bermitra dengan perusahaan pemimpin bidang teknologi seperti Google Cloud dan perusahaan pemimpin bidang biotek seperti Recursion Pharmaceuticals, Inc, untuk mengakses area baru dalam inovasi. Selain itu, Bayer telah membangun keahlian in-house yang ekstensif untuk mentransformasikan pengembangan, manufaktur, dan operasi medisnya untuk melayani kebutuhan pasien, profesional perawatan kesehatan, dan sistem perawatan kesehatan dengan lebih baik dengan solusi inovatif yang relevan. (RO/Z-2)