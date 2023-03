5 Film Indonesia Meriahkan Festival Film di Chengdu

KEDUTAAN Besar Republik Indonesia Beijing, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI, serta Nanyang Bridge Media bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sichuan dan Kota Chengdu menggelar festival film Indonesia untuk pertama kalinya di Kota Chengdu, Tiongkok.

Lima film Indonesia yakni 'Trinity Traveler', 'Susah Sinyal', 'Imperfect', '#66', dan 'Boundless' ditayangkan pada festival film tersebut mulai 14 hingga 19 Maret 2023.

Dalam sambutan pembukaan, Dubes RI untuk Tiongkok Djauhari Oratmangun menyatakan bahwa film merupakan medium komunikasi yang efektif untuk memperkenalkan kehidupan masyarakat di suatu negara kepada audiens di negara lainnya.

"Tiga film yang diputar pada Chengdu-Indonesia Film Festival mengambil lokasi syuting di pantai yang indah di Indonesia seperti Bali, Labuan Bajo, Pantai Mahitam, dan Pantai Gigi Hiu di Lampung. Dengan menonton film ini diharapkan warga negara RRT dapat menjadikan Indonesia sebagai tujuan wisata mereka," ujar Djauhari dalam keterangannya, Jumat (17/3).

Dubes menambahkan bahwa industri film Indonesia telah melahirkan film-film berkualitas yang mendapatkan penghargaan atau nominasi di ajang festival internasional dan berharap film Indonesia juga dapat memasuki bioskop RRT.



Djauhari mengajak sineas Tiongkok untuk melakukan syuting di Indonesia, karena Indonesia memiliki aktris dan aktor yang berkualitas dan didukung dengan industri pendukung yang mumpuni.

Film 'Trinity Traveler' menjadi film perdana yang ditampilkan pada festival tersebut. Kurang lebih 250 penonton yang terdiri atas kalangan pejabat Pemerintah Provinsi Sichuan, Chengdu, Dubes Negara ASEAN, akademisi dan mahasiswa RRT memadati Concert Hall of Collage of Chinese and ASEAN Arts Chengdu University, Chengdu.

Kelima film Indonesia tersebut juga akan diputar di Lucky Blue Ocean International Studios IMAX Chengdu.

Di sela-sela festival film, Dubes RI dan Rektor Universitas Xihua Liu Shugen meresmikan Pusat Kerja Sama Penelitian Internasional Universitas Sebelas Maret (UNS) dan Universitas Xihua (XHU). Kerja sama antara UNS dan XHU terjalin sejak penandatanganan MoU kedua universitas pada Maret 2018. Kerja sama antara UNS dan XHU merupakan bentuk implementasi dari program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

UNS dan XHU secara bersama-sama saling mempromosikan kerja sama dalam bidang ekonomi, perdagangan, budaya, dan humaniora dalam berbagai platform dan pusat penelitian. Selain Pusat Kerja Sama International, sebelumnya telah diresmikan Pusat Penelitian Budaya Bashu dan Jawa pada November 2018 serta Pusat Penelitian Ekonomi dan Perdagangan Internasional pada Mei 2022.

Pada kesempatan itu, Dubes RI dan rombongan dari Kedubes Negara ASEAN juga meninjau workshop membatik yang diselenggarakan secara hibrida antara mahasiswa Xihua dan UNS dengan pengajar dari UNS. (RO/I-2)