Suriah Kecam Jenderal AS yang Kunjungi Wilayah Kurdi

KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemenlu) Suriah mengutuk kunjungan mendadak perwira tinggi Amerika Serikat (AS) ke pangkalan militer di timur laut yang dikuasai Kurdi.

Dalam kunjungan singkatnya pada Sabtu (4/3), Kepala Staf Gabungan AS Jenderal Mark Milley bertemu dengan pasukan AS yang ditempatkan di daerah Suriah yang dilanda perang di bawah kendali Pasukan Demokratik Suriah (SDF).

Sekitar 900 tentara AS dikerahkan di beberapa pangkalan dan pos di timur laut Suriah sebagai bagian dari perang melawan sisa-sisa kelompok Islamic State (IS).

Kantor berita resmi SANA mengutip seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Suriah yang mengatakan "Suriah mengutuk keras kunjungan ilegal ketua kepala staf Amerika ke pangkalan militer Amerika ilegal di Suriah timur laut."

Kunjungan Milley disebut pelanggaran mencolok terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Suriah. Pemerintah AS diminta menghentikan pelanggaran sistematis dan berkelanjutan terhadap hukum internasional dan dukungan untuk kelompok bersenjata separatis.

Pemerintah Presiden Bashar al-Assad memandang pengerahan pasukan AS di wilayah yang dikuasai SDF sebagai pendudukan dan menuduh pasukan Kurdi yang bersekutu dengan AS sebagai separatis.

Pejabat Kurdi menyangkal aspirasi separatis dan mengatakan mereka berusaha mempertahankan pemerintahan sendiri, yang tidak diakui Damaskus.

Juru bicara Milley, Dave Butler, mengatakan jenderal AS itu mengunjungi timur laut Suriah untuk bertemu dengan para komandan dan pasukannya. Itu adalah perjalanan pertama Milley ke Suriah sejak menjabat jabatannya pada 2019.

Dia mengunjungi negara itu sebelumnya sebagai panglima militer. Selama kunjungan tersebut, Milley menerima informasi tentang misi kontra-IS.

Jenderal itu juga memeriksa langkah-langkah perlindungan pasukan dan menegaskan upaya repatriasi untuk kamp pengungsi Al-Hol, rumah bagi lebih dari 50ribu orang, termasuk anggota keluarga tersangka militan IS asing.

Koalisi pimpinan AS yang memerangi IS memberikan dukungan untuk SDF, yang dipelopori oleh Unit Perlindungan Rakyat Kurdi Suriah (YPG). Setelah kehilangan wilayah terakhir pada 2019, SDF menindak sisa-sisa IS, yang anggotanya masih melancarkan serangan mematikan di Suriah.

Pasukan AS telah membunuh atau menangkap tokoh IS dalam berbagai operasi, termasuk pemimpin kelompok itu Abu Bakr al-Baghdadi pada 2019. Pada 19 Februari, militer AS mengatakan pasukan yang bekerja dengan SDF menangkap seorang pejabat provinsi IS.

Serangan itu terjadi sehari setelah empat tentara AS terluka saat mereka melakukan serangan lain untuk membunuh seorang pemimpin senior kelompok IS di timur laut Suriah. (AFP/Cah/OL-09)