Dubes RI untuk Tiongkok Promosikan Kopi dan Krupuk Indonesia di Acara Amal

DUTA Besar RI untuk Republik Rakyat Tiongkok Djauhari Oratmangun bersama dengan Wiwik Oratmangun mempromosikan produk kopi dan krupuk serta “Wonderful Indonesia” di acara amal Internasional Love Knows No Border" yang disiarkan secara langsung di kanal belanja CCTV-Tabao, Kamis (16/2). Kegiatan Love Knows No Border ke-14 diikuti oleh 39 perwakilan negara asing di Beijing.

"Indonesia selalu aktif berpartisipasi dalam penjualan amal Love Knows No Borders. Setiap mengikuti event ini, anda bisa merasakan daya beli yang begitu kuat. Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya, dan banyak produk Indonesia yang laris di pasar Tiongkok," ujar Djauhari.

Dalam live streaming tersebut, Wiwik Oratmangun memperagakan cara menyeduh kopi Indonesia sambil menjelaskan ciri khas kopi Sumatra yang memiliki aroma dan rasa yang kompleks.

Selain itu, ada juga produk pangan krupuk udang Indonesia yang menjadi salah satu makanan ringan populer di Tiongkok turut dipromosikan melalui penjualan secara langsung. Tahun ini terdapat empat produk makanan dan minuman Indonesia turut serta mengikuti acara amal ini yaitu Kapal Api, Indomie, Gerry Wafer dan Krupuk Udang Papatonx.

Kegiatan Love Knows No Border merupakan acara amal tahunan yang diselenggarakan oleh Kemlu RRT sejak 2008. Hasil penjualan tersebut bakal digunakan untuk membantu pembangunan rumah sakit di RRT.

Menurut Dubes Djauhari, Indonesia merupakan salah satu negara yang selalu rutin mengikuti kegiatan amal tersebut.

Selain mempromosikan produk Indonesia, Dubes Djauhari berharap keikutsertaan Indonesia pada kegiatan amal tersebut dapat meningkatkan citra positif Indonesia di RRT serta mempromosikan prinsip hidup gotong royong kepada masyarakat Tiongkok.

"Memanfaatkan kesempatan ini untuk mengundang WN Tiongkok untuk berkunjung ke Wonderful Indonesia," pungkas Djauhari. (OL-8)