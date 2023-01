Tiongkok Kembali Unjuk Kekuatan Militer kepada Taiwan

MILITER Tiongkok kembali unjuk kekuatan kepada Tiongkok. Latihan kedua selama 30 hari terakhir Beijing ini mengasah kemampuan dalam penyerangan darat ke laut.

"Tujuan dari latihan ini adalah menguji coba kapabilitas tempur gabungan dalam menentang aksi-aksi provokatif pihak eksternal dan pasukan separatis kemerdekaan Taiwan," ungkap pernyataan militer Komando Teater Timur Pasukan Pembebasan Rakyat Tiongkok pada Minggu (8/1).

Mereka mengatakan bahwa pasukan Tiongkok sedang menggelar patroli kesiapan tempur gabungan beserta latihan tempur di perairan dan ruang udara sekitar Taiwan.

Sejauh ini belum ada respons dari Taiwan, pulau yang dianggap Tiongkok sebagai bagian dari 'Negeri Tirai Bambu'. Pemerintah Tiongkok melakukan latihan serupa akhir bulan lalu.

Kala itu, Taiwan melaporkan adanya 43 pesawat Tiongkok yang melintasi garis median Selat Taiwan, perbatasan tak resmi antara kedua belah pihak.

Tiongkok, yang pernah mengatakan bahwa kekuatan militer bisa saja digunakan untuk menundukkan Taiwan, telah melakukan latihan militer secara reguler di perairan dan ruang udara dekat Taiwan selama tiga tahun terakhir.

Agustus lalu, Tiongkok mengadakan latihan perang di dekat Taiwan setelah kunjungan Ketua DPR AS saat itu, Nancy Pelosi, ke Taipei. Taiwan yang menjalankan pemerintahan secara demokratis menolak keras klaim kedaulatan Beijing. (The New Daily/Cah/OL-09)