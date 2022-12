Zelensky Siap Bertemu Joe Biden dan Berpidato di Kongres AS

PRESIDEN Ukraina Volodymyr Zelensky akan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden.

Selain itu, Zelensky akan berpidato di depan Kongres di Washington pada hari Rabu (21/12) selama kunjungan ke 'Negeri Paman Sam'.

Terkait kedatangan Zelensky, pihak Gedung Putih memberi pernyataan kuat tentang persatuan Barat melawan Rusia.

Pada hari yang sama. Presiden Rusia Vladimir Putin berencana untuk bertemu dengan pejabat tinggi militernya untuk membahas hasil serangan ke Ukraina dan siap memutuskan langkah berikutnya untuk tahun depan.

Kunjungan ke AS akan menjadi perjalanan pertama Zelensky ke luar Ukraina sejak pasukan Rusia menginvasi sejak Februari 2922 lalu.

Di sisi lain, militer Rusia terus menggempur Kyiv dan menguasai sebagian beras dari wilayah Ukraina.

Sebaliknya, kunjungan Zelensky ke Washington bertepat dengan telah hari ke-300 invasi Rusia terhadap Ukraina.

Di tengah perang Rusia-Ukraina belum menunjukkan titik perdamaian, pasukan militer Ukraina dengan dukungan persejaan militer dan dana dari AS dan sekutunya terus berjuang mempertahan wilayah Ukraina.

"Kunjungan itu akan menggarisbawahi komitmen teguh Amerika Serikat untuk mendukung Ukraina selama diperlukan," kata juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre dalam sebuah pernyataan.

Zelensky akan mengunjungi Gedung Putih bersamaan rencana Biden untuk kembali mengirimkan paket senjata baru senilai hampir US$2 miliar,

Bahkan menurut pejabat senior AS, Amerika siap untuk mengirimkan rudal untuk mengimbangi rudal militer Rusia.

Rudal patriot dipandang penting untuk membantu Kyiv menangkis serangan rudal dan drone Rusia yang banyak menyerang dan menghancurkan infrastruktur di wilayah Ukraina.

Ketua DPR Nancy Pelosi mengatakan bahwa Zelensky diminta berpidato di Kongres AS dan dinilainya sebagai bagian demokrasi.

Rincian kunjungan Zelensky tersebut bocor pada Selasa (20/12) sore. Informasi dari para pejabat AS kepada media AS bahwa masih ada masalah keamanan terkait perjalanan Zelensky menunju AS.

Dalam pembicaraan Gedung Putih, Biden dan Zelensky akan membahas senjata dan pelatihan pasukan militer Ukraina yang diberikan AS dan sekutunya,

Kedua pemimpin juga akan membahas sanksi dan tekanan lain terhadap Rusia, serta bantuan ekonomi dan kemanusiaan yang dibutuhkan Ukraina.

"Mereka akan membahas setiap elemen dari konflik ini, termasuk situasi di medan perang dan termasuk pertanyaan dari mana perang akan berlanjut dari sini," kata pejabat itu.

"Kunjungan itu akan mengirim Putin pesan persatuan dan tekad yang kuat dari Gedung Putih, dari Washington, dari dunia bebas, atas nama semua negara yang mendukung Ukraina," tambah pejabat itu.

Tapi itu tidak termasuk menekan Zelensky untuk berbicara dengan Putin, pejabat itu menekankan. (AFP/Fer/OL-09)