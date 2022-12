60% Rakyat Tiongkok Dapat Terinfeksi Covid-19 pada 2023

PENCABUTAN pembatasan Covid-19 yang ketat di Tiongkok mengakibatkan ledakan kasus. Potensi lain angka kematian dapat melewati satu juta kasus hingga 2023.

Itu diungkapkan Institute of Health Metrics and Evaluation (IHME) yang berbasis di Amerika Serikat (AS). Menurut proyeksi kelompok tersebut, kasus di Tiongkok akan mencapai puncaknya sekitar 1 April, ketika kematian akan mencapai 322.000 kasus.

Baca juga: The Trevor Project Rilis Data: 50% LGBTQ+ Alami Gangguan Mental

"Sekitar sepertiga populasi Tiongkok akan terinfeksi pada saat itu," kata direktur IHME Christopher Murray.

Otoritas kesehatan nasional Tiongkok belum melaporkan kematian resmi akibat covid-19 sejak pencabutan pembatasan penggunaan virus ini. Kematian resmi terakhir dilaporkan pada 3 Desember.

Total kematian akibat pandemi mencapai 5.235. Tiongkok mencabut beberapa pembatasan covid-19 pada Desember setelah protes publik yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Akibatnya Tiongkok mengalami lonjakan kasus infeksi dengan kekhawatiran covid-19 dapat melanda 1,4 miliar populasi selama liburan Tahun Baru Imlek pada Januari.

“Tapi juga tidak ada yang mengira mereka akan bertahan pada nol-Covid selama mereka melakukannya,” kata Murray.

Kebijakan nol COVID-19 Tiongkok mungkin efektif untuk mencegah varian virus sebelumnya, tetapi tidak untuk varian Omicron. Grup pemodelan independen di University of Washington di Seattle menggunakan data dan informasi provinsi dari wabah Omicron baru-baru ini di Hong Kong.

“Tiongkok sejak wabah Wuhan yang asli hampir tidak melaporkan kematian. Itulah mengapa kami melihat ke Hong Kong untuk mendapatkan gambaran tentang tingkat kematian akibat infeksi,” kata Murray.

Untuk prakiraannya, IHME juga menggunakan informasi tentang tingkat vaksinasi yang diberikan oleh pemerintah Tiongkok serta asumsi tentang bagaimana berbagai provinsi akan merespons ketika tingkat infeksi meningkat.

Pakar lain memperkirakan sekitar 60% populasi Tiongkok pada akhirnya akan terinfeksi, dengan puncaknya diperkirakan pada bulan Januari. Kekhawatiran utama termasuk kumpulan besar mengarah pada individu yang rentan, penggunaan vaksin yang kurang efektif dan cakupan vaksin yang rendah di antara 80 tahun ke atas.

Pemodel penyakit di Universitas Hong Kong memperkirakan mencabut pembatasan covid-19 semua provinsi secara bersamaan pada Desember 2022 hingga Januari 2023 akan mengakibatkan 684 kematian per satu juta orang selama jangka waktu tersebut.

Dengan populasi Tiongkok 1,41 miliar orang dan tanpa langkah-langkah seperti kampanye penguat vaksinasi massal akan mendorong jumlah kematian mencapai 964.400 kasus.

(The Straits Times/OL-6)