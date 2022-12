IS Umumkan Kematian Abu Hasan al-Hashimi al-Qurashi

KELOMPOK Negara Islam (IS) mengatakan pemimpinnya Abu Hasan al-Hashimi al-Qurashi telah tewas dalam pertempuran. Namun klaim itu disinyalir untuk menutupi kelemahan IS, karena Hasan telah ditangkap pasukan Turki.

Juru Bicara IS mengumumkan penggantinya adalah Abu al-Hussein al-Husseini al-Qurashi. Penyematan Qurashi mengacu pada suku Nabi Muhammad, yang darinya para pemimpin IS harus mengklaim sebagai keturunan.

Setelah meroket di Irak dan Suriah pada tahun 2014 yang membuatnya menaklukkan sebagian besar wilayah, IS melihat kekhalifahan yang diproklamirkannya sendiri runtuh di bawah gelombang serangan.

Aturan keras dan penuh teror kelompok ekstremis yang mengaku Muslim Sunni ditandai dengan pemenggalan kepala dan penembakan. Itu dikalahkan di Irak pada 2017 dan di Suriah dua tahun kemudian, tetapi sel-sel tidur masih melakukan serangan di kedua negara.

Kelompok atau cabangnya juga mengklaim serangan di tempat lain tahun ini, termasuk di Afghanistan, Iran dan Israel. Juru bicara itu tidak memberikan perincian tentang pemimpin baru itu, tetapi mengatakan dia adalah seorang jihadis kawakan dan meminta semua kelompok yang setia kepada IS untuk berjanji setia kepada pemimpin keempatnya.

Pemimpin IS sebelumnya, Abu Ibrahim al-Qurashi, tewas pada Februari tahun ini dalam serangan Amerika Serikat (AS) di provinsi Idlib di Suriah utara. Pendahulunya Abu Bakr al-Baghdadi terbunuh, juga di Idlib, pada Oktober 2019.

Dibunuh 'secara tidak sengaja'?

Hassan Hassan, yang menulis buku tentang ISIS, mengatakan satu skenario yang "belum pernah terjadi sebelumnya" tetapi mungkin adalah bahwa Hashimi "terbunuh 'secara tidak sengaja' selama penggerebekan atau pertempuran tanpa dia diketahui siapa pun yang membunuhnya".

Tetapi "kelompok jihadis memiliki sejarah panjang mengklaim kematian pemimpin/komandan, hanya untuk menyingkirkan badan intelijen/keamanan," tambahnya di Twitter.

Pada Oktober, pasukan AS membunuh seorang anggota senior IS dalam serangan dini hari di timur laut Suriah, kata Komando Pusat militer AS saat itu. AS memimpin koalisi militer memerangi IS di Suriah.

Dikatakan serangan udara kemudian telah menewaskan dua anggota senior IS lainnya. Pada Juli, Pentagon mengatakan telah membunuh jihadis IS di Suriah dalam serangan pesawat tak berawak di utara negara itu.

Komando Pusat AS mengatakan dia adalah salah satu dari lima besar pemimpin IS. Turki mengatakan pada September bahwa pasukan keamanan telah menangkap seorang eksekutif senior IS yang dikenal sebagai Abu Zeyd, yang nama aslinya adalah Bashar Khattab Ghazal al-Sumaidai.

Media Turki mengatakan ada beberapa indikasi bahwa Sumaidai mungkin adalah pemimpin IS. Sementara Hassan mengatakan skenario lain yang mungkin terjadi adalah bahwa Turki sebenarnya telah menangkap pemimpin IS.

Tetapi karena malu kelompok itu membuat berita bohong dengan mengumumkan dia meninggal. Ribuan tersangka jihadis dan kerabat mereka masih ditahan di kamp-kamp di Suriah dan penjara di Irak.

Pada Januari, IS melancarkan serangan besar-besaran terhadap penjara yang menampung anggotanya di timur laut Suriah. Ratusan tahanan IS, termasuk pemimpin senior, diperkirakan telah melarikan diri, dengan beberapa menyeberang ke negara tetangga Turki atau wilayah yang dikuasai Turki di Suriah utara, kata Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris.

Pentagon pada Selasa memperingatkan bahwa ancaman operasi darat Turki di Suriah akan sangat membahayakan keuntungan yang diperoleh dalam perang melawan IS. (AFP/OL-13)

