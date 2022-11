Narendra Modi Pastikan Presidensi G20 India akan Inklusif

PERDANA Menteri India Narendra Modi memastikan bahwa Presidensi G20 India 2023 akan inklusif, ambisius, tegas dan berorientasi pada tindakan.

India juga bakal mendorong G20 untuk bertindak sebagai penggerak utama global. Khususnya, dalam membayangkan sejumlah ide baru dan mempercepat aksi kolektif.

"India mengambil alih G20 pada saat dunia secara bersamaan bergulat dengan ketegangan geopolitik, perlambatan ekonomi, kenaikan harga pangan dan energi, serta efek buruk jangka panjang dari pandemi," ujarnya, Rabu (16/11).

"Pada saat seperti itu, dunia memandang G20 dengan harapan," imbuhnya dalam penutupan pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Nusa Dua, Bali.

Menurut Modi, kebutuhan dunia saat ini adalah pembangunan yang bersifat universal dan menyeluruh. Oleh karena itu, G20 harus memperluas manfaat pembangunan terhadap semua umat manusia dengan belas kasih dan solidaritas.

Apalagi, pembangunan global tidak mungkin terjadi tanpa partisipasi perempuan. Bahkan, lanjut Modi, penting untuk memprioritaskan pembangunan yang dipimpin perempuan dalam agenda G20.

"Tanpa perdamaian dan keamanan, generasi masa depan kita tidak akan memanfaatkan pertumbuhan ekonomi atau inovasi teknologi," pungkasnya.

"G20 harus menyampaikan pesan yang kuat demi perdamaian dan harmoni. Semua prioritas ini sepenuhnya diwujudkan dalam tema Keketuaan G20 India, yaitu One Earth, One Familiy, One Future," sambung Modi.

Pihaknya turut mengapresiasi penyelenggaran Presidensi G20 Indonesia, karena berhasil melahirkan Deklarasi Bersama. "India akan berusaha untuk memajukan prakarsa terpuji Indonesia selama Presidensi G20," tutupnya.(OL-11)